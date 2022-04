Krajowy Plan Odbudowy bez rozstrzygnięcia. Premier o braku porozumienia

Premier Mateusz Morawiecki został na poniedziałkowej konferencji prasowej zapytany, czy w najbliższym czasie dojdzie do porozumienia z UE, które pozwoli na odblokowanie pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Przyznał, że aktualnie nie jest to realne.

- Nie doszliśmy jeszcze do porozumienia. Polska jest suwerennym krajem, mamy swoje zasady i w taki sposób będziemy określali warunki brzegowe, które są dla nas akceptowalne.Cały czas liczę, że w kwietniu lub na początku maja do porozumienia dojdzie, ale tym razem nie będzie to możliwe — wyjaśnił Morawiecki.

Nie dojdzie tym samym do uroczystego ogłoszenia zatwierdzenia polskiego KPO 9 kwietnia, w dniu wizyt w Warszawie Ursuli von der Leyen.