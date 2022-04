Jest następca Piotra Nowaka. Waldemar Buda nowym ministrem rozwoju

Waldemar Buda jest od listopada 2019 r. sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.Ma 39 lat, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie ukończył aplikację radcowską.

Dwa tygodnie temu odwołano z funkcji Piotra Nowaka

Waldemar Buda to człowiek bardzo blisko współpracujący z premierem. Tym samym Mateusz Morawiecki odzyskuje wpływy w resorcie rozwoju po tym, jak przestał nim kierować Piotr Nowak, który był uważany za człowieka Jacka Sasina. Nowak został zdymisjonowany dwa tygodnie temu, a oficjalnym powodem były jego słowa, że „lada chwila: Komisja Europejska pozwoli na uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy. Inni politycy od razu odcięli się od tych słów, a Morawiecki odwołał go z funkcji ministra pod pretekstem „wyczerpania formuły współpracy”. Piotr Nowak był ministrem rozwoju bardzo krótko – od października 2021 r. do marca 2022 r.

Na giełdzie nazwisk kandydatów do objęcia sterów ministerstwa rozwoju były Grzegorz Puda (dziś minister funduszy i polityki regionalnej), Paweł Majewski (do niedawna prezes PGNiG), Artur Soboń (wiceminister finansów), Marcin Ociepa (wiceminister obrony narodowej, szef OdNowy), Jadwiga Emilewicz (stała wcześniej na czele Ministerstwa Rozwoju), Olga Semeniuk (wiceminister rozwoju).

