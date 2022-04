RMF FM: Komisja Europejska potrąca 69 mln euro za dalszą działalność Izby Dyscyplinarnej

Unia Europejska ma dość czekania, aż Polska zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i zadecydowała o potrąceniu 69 mln euro z należnych nam funduszy – ustaliła korespondentka Polsat News.

Przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości UE 4 lipca 2021 roku zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Już latem pojawiły się zapewnienia najważniejszych polityków, że Izba zostanie wkrótce zlikwidowana, ale za deklaracjami nie szły działania. W związku z tym pod koniec października TSUE nałożył na Polskę karę finansową w wysokości 1 mln euro dziennie za każdy dzień, w którym Izba Dyscyplinarna orzeka pomimo upływu terminu jej likwidacji.

To druga decyzja o obcięciu środków w tym tygodniu

Dwa dni temu Unia Europejska potrąciła z należnych Polsce funduszy ponad 30 mln euro za to, że Polska nie zapłaciła kar za funkcjonowanie kopalni węgla w Turowie. Najmocniej ucierpiał program operacyjny dla województwa kujawsko-pomorskiego – straciło ono 15 mln euro, które miały służyć rozwojowi regionu. O kolejne 15 mln euro uszczuplony został „Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”, przeznaczony dla początkujących przedsiębiorców.

Licznik kar za Izbę Dyscyplinarną (1 mln euro za każdy dzień) nadal bije, bo codziennie należności rosną. Na szczęście kary za działanie kopalni Turów zatrzymały się po tym, jak Polska i Czechy zawarły porozumienie w sprawie dalszego działania kopalni w lutym). W sumie nasz kraj powinien zapłacić już miliard złotych. Łącznie za Izbę Dyscyplinarną Polska musi już zapłacić 157 mln euro. Za Turów – 68,5 mln euro.

Kaczyński: „Decyzja całkowicie nielegalna”

Do potrącenia przez Komisję Europejską funduszy dla Polski w związku ze sporem dotyczącym Turowa odniósł się w piątek w rozmowie z Radiem Plus prezes Prawa i Sprawiedliwości, a zarazem wicepremier Jarosław Kaczyński. – Mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju szaleństwem. Z jednej strony toczy się wojna, w której rola Polski jest znana, a z drugiej strony chce się nas karać za niepodjęcie decyzji, która byłoby skrajnie szkodliwa i irracjonalna – powiedział lider partii rządzącej. – Ta decyzja została podjęta na postawie regulaminu TSUE, który nie jest aktem uchwalonym przez jakiekolwiek ciało, które może w zgodzie z traktatami podejmować decyzje i tworzyć tak zwane prawo wtórne. To jest decyzja całkowicie nielegalna – dodał.

Kaczyński podkreślił, że mamy do czynienia z kontynuacją „po pierwsze – tego kursu antypolskiego, nienawistnie antypolskiego, a z drugiej strony mamy do czynienia z kontynuacją tego bardzo groźnego zjawiska, jakim jest odrzucenie prawa, po prostu kompletnie nieliczenie się z prawem, z traktatami w Unii Europejskiej”.

