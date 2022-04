Rekordowa inflacja w Rosji. Tak źle z rosyjską gospodarką nie było od 20 lat

Rosyjska gospodarka tonie. Jak podaje Ministerstwo Gospodarki Federacji Rosyjskiej, inflacja w Rosji wynosi już 17,49 proc. i znajduje się w tendencji wzrostowej. Ceny towarów i usług rosną w zawrotnym tempie. Jeszcze tydzień wcześniej, oficjalne statystyki pokazywały wzrost o 16,70 proc. W wyniku sankcji gospodarczych, nałożonych wskutek zbrojnej inwazji na Ukrainę, drożeją artykuły spożywcze – głównie warzywa i cukier – ale także ubrania czy smartfony – informuje Reuters.

Problemy gospodarcze Rosji będą się pogłębiać

Mimo tego, że od pierwszych dni wojny rosyjska gospodarka przeszła na ręczne sterowanie, to efekty sankcji widać gołym okiem. Zaraz po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, Władimir Putin zwołał zebranie szefów banków, szefowej Banku Centralnego i najważniejszych osób w państwie, odpowiadających za finanse. Zdecydowano o zawieszeniu pracy giełdy, podniesieniu stóp procentowych do 20 proc. i sztucznym pompowaniu wartości rubla. Mimo tego gospodarka chwieje się w posadach.

W zeszłym tygodniu niespodziewanie Rosyjski Bank Centralny obniży stopy procentowe o 300 punktów bazowych, co pozwalało sądzić, że z gospodarką jednak nie jest tak źle. Oficjalne informacje mówią jednak coś innego, a trudno powiedzieć, jaka jest realna sytuacja. Pewne jest, że zmienność rubla i przyspieszająca inflacja konsumencka będzie prowadziła do wzrostu presji inflacyjnej. W marcu ceny podstawowych towarów i usług wzrosły aż o 7,61 proc. w ujęciu rocznym. To najwięcej od 1999 roku.

Rosyjska gospodarka chwieje się mimo tego, że nie wszystkie kraje popierają politykę sankcyjną wobec Rosji.

