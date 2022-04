Wysocki dla „Wprost”: długa lista naginania prawa przez rząd – oto kolejny przykład

Niespokojne czasy, stany zagrożenia, często urojone nadzwyczajne sytuacje – to olbrzymia pokusa dla władzy, aby nadać sobie uprawnienia do arbitralnych decyzji i poczynań. Dotyczy to zwłaszcza władzy z autorytarnymi inklinacjami. A taką właśnie władzę mamy w Polsce od ponad 6 lat. Długa jest lista naginania prawa i prób jego przekraczania. Teraz na tapecie jest ustawa sankcyjna.

Wcześniej było podporządkowanie prokuratury ministrowi sprawiedliwości, sędziowie dublerzy w Trybunale Konstytucyjnym, przejęcie Krajowej Rady Sądownictwa, powołanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, zawieszanie w orzekaniu niepokornych sędziów lub przenoszenie ich na drugi koniec Polski. Do tego dochodzi permanentne ignorowanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), nawet kosztem wstrzymania wypłaty środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy w niebagatelnej kwocie 23,9 miliardów euro w formie grantów i 34,2 miliardów euro w formie pożyczek. Ale może był jakiś istotny powód do takich działań władzy względem wymiaru sprawiedliwości? Jakiś stan zagrożenia? Owszem, z argumentacji zapamiętamy szczecińskiego sędziego, który ukradł w supermarkecie element wiertarki.