Wykluczenie Rosji z G20. Sekretarz Skarbu USA: Nie ma konsensusu

Rosja nie zostanie na razie – a może w ogóle – wykluczona z grona państw G20. Jak poinformowała sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, nie ma w tej sprawie konsensusu politycznego.

Rosja nadal ma sojuszników. To światowe potęgi

Jak wynika z relacji amerykańskiej sekretarz skarbu, podczas wczorajszego spotkania przedstawicieli G20, pojawienie się delegacji Rosji zbojkotowały Stany Zjednoczone, Kanada i przedstawiciele państw europejskich. Wśród krajów, które przywitały delegata z Kremla były jednak Chiny i Indie. Według Janet Yellen to jasny sygnał poparcia dla pozostania Rosji wśród G20.

Uczestnictwo Rosji w grupie oznacza, że będzie miała ona wpływ na część decyzji podejmowanych przez największe gospodarki świata. Pozostawanie delegata Kremla w grupie jest jednak bardzo niekorzystne dla krajów, które potępiają rosyjską inwazję na Ukrainę. Warto zaznaczyć, że Rosja została już wykluczona (faktycznie zawieszona) z grona państw G8.

G20 nadal z Rosją. Czym jest grupa?

Grupa G20, a faktycznie G19 + Unia Europejska, to organizacja, której celem jest dyskutowanie nad wspólną polityką finansową. Rozmowy na ten temat w tak szerokim gronie, mają zapobiec światowym kryzysom. Co ciekawe, mimo tego, że Unia Europejska wysyła na szczyty G20 swoją delegację, to oddzielnie głos zabierają także trzy najbogatsze kraje należące do wspólnoty, czyli Niemcy, Francja i Włochy. W strukturę wchodzą także m.in. takie kraje, jak Arabia Saudyjska, Japonia, Australia, Brazylia, Indie, czy właśnie Rosja.

Czytaj też:

„Rosja nie powinna uczestniczyć”. Bojkot w trakcie szczytu G20