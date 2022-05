Australia nakłada kolejne sankcje na Rosję. Na liście przywódcy samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej

Australia wprowadza dodatkowe sankcje skierowane przeciwko Rosji i krajom, które wspomagają zbrojną inwazję na Ukrainę. Do listy dołączyło 76 polityków i 34 przedstawicieli władz nieuznawanych poza Rosją, samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Są to tereny odebrane siłą Ukrainie podczas inwazji w 2014 roku, gdy Władimir Putin bezprawnie zajął także Krym. Oficjalne uznanie niepodległości republik przez Rosję było pretekstem do ataku, który przeprowadzono 24 lutego.

O najnowszej decyzji władz Australii, poinformowała minister spraw zagranicznych Marise Payne. – Te osoby naruszyły suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy poprzez domaganie się uznania zwierzchności nad terenami Ukrainy, bez zgody ukraińskiego rządu – powiedziała, tłumacząc rozszerzenie listy osób objętych regulacjami. Decyzja władz Australii sprawia, że sankcjami gospodarczymi dotkniętych jest już 812 osób z Rosji, wśród których są parlamentarzyści, członkowie ich rodzin oraz 47 innych osób. Są to także oligarchowie i najbardziej zaufane osoby Władimira Putina.

Rudy z Australii nie trafią do Rosji

To kolejny pakiet sankcji gospodarczych, które mają osłabić sytuację Rosji. Jeszcze w marcu Australia zdecydowała, że do Rosji nie trafią już rudy, w tym aluminium, a także tlenek glinu, którego import z Australii stanowi aż 20 proc. zapotrzebowania rosyjskiej gospodarki. Jak informuje Reuters, taka decyzja poważnie uderzy w zdolności Rosji do produkcji aluminium, które jest jednym z najważniejszych towarów eksportowych Władimira Putina.

