500+ do zmiany, wyższe podatki dla bogatych. Prof. Bugaj przestrzega: konieczny jest plan

Dziennik „Rzeczpospolita” przynosi niepokojące wiadomości o gwałtownym wzroście kosztów obsługi zadłużenia. Nie wolno reagować panicznie, ale jest powód, by uzgodnić odpowiedzialny plan działania przynajmniej na najbliższe 2-3 lata. Modyfikacja programu 500+, powrót do kwestii dodatkowego opodatkowania osób o wysokich dochodach – prof. Ryszard Bugaj pisze dla „Wprost”, co należy zrobić.

Prof. Ryszard Bugaj W ciężkich latach kryzysu finansowego i pandemicznego gospodarka polska radziła sobie dobrze. Na tle Europy polskie zadłużenie, mierzone udziałem w wartości rocznego PKB, było umiarkowane. Nadal – choć w ostatnich dwóch latach silnie wzrosło – będzie w roku 2022 najprawdopodobniej znacznie niższe, niż w takich krajach europejskich jak Włochy (prawie 150 proc. PKB), czy Hiszpania (115 proc. PKB). Przewiduje się, że nawet Niemcy będą miały relatywnie wyższe zadłużenie (bliskie 70 proc. PKB). Na tym tle Polska ze wskaźnikiem na poziomie 52 proc. PKB prezentuje się ciągle nieźle. Problem w tym, że koszty obsługi długu – ze względu na wyższe oprocentowanie polskich papierów dłużnych – są relatywnie wysokie i rosną.