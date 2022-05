Inflacja w Turcji osiągnęła 70 procent

Inflacja w Turcji rośnie stale od 2018 roku, co zostało wywołane kryzysem liry i kryzysem kredytowym. W ostatnich miesiącach wzrost inflacji przyśpieszył przez rosyjską wojnę przeciw Ukrainie.

Rekordowa inflacja w Turcji

W kwietniu inflacja w Turcji podskoczyła do 69,97 proc. w ujęciu rok do roku. Ten wzrost spowodowany był natomiast 109-procentowym wzrostem kosztów sektora transportowego. Spowodowało to także wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych o 89,1 proc.

W ujęciu miesięcznym ceny żywności wzrosły o 13,38 proc., a ceny nieruchomości o 7,43 proc. Turecki rząd, że inflacja zostanie zduszona nowym programem ekonomicznym, którego priorytetem jest obniżenie stóp procentowych, aby wspomóc produkcję i eksport.

Według analityków turecki kryzys jest spowodowany autorytarnym zarządzaniem krajem przez Recepa Erdogana i jego niestandardowe zarządzenie stopami procentowymi i przejęcie bezpośredniej kontroli nad bankiem centralnym. Zdaniem Erdogana winą wysokiej inflacji są wysokie odsetki od pożyczek i to przekonanie towarzyszy mu od początku jego kariery na stanowisku prezydenta Turcji.

Turecka waluta, lira, stale spada w porównaniu do zachodniej waluty. Jeden dolar amerykański kosztuje obecnie około 15 lira, co oznacza wzrost o ponad 200 procent w ciągu dwóch lat.