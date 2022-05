Czarne chmury nad Polską. Prof. Gomułka: Zacznie się w 2023 roku, potrwa do 2024

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Mateusz Morawiecki jest utalentowanym artystą?

Prof. Stanisław Gomułka: To zależy, o co pani pyta.

Zachwalał ostatnio skierowany do kredytobiorców pakiet pomocowy, mówiąc z zadowoleniem, że „trzeba umieć grać na wielu instrumentach fiskalnych”.

Pierwsze skrzypce gra w tym zespole Narodowy Bank Polski, który działa we współpracy z rządem i pewnie na prośbę „dyrygenta” Morawieckiego, aby sfinansować to, co rząd chciał. Doszło do wprowadzenia do gospodarki 10 proc. podaży pieniądza – czyli 250 mld zł, co pomogło w zmniejszeniu skali recesji w czasie pandemii w 2020 roku, ale stało się głównym powodem wzrostu cen. Szkoda, że premier o tym nie wspomina. Mówi za to o wpływie wojny na Ukrainie, Rosji, podwyższenia cen gazu. To czysta propaganda, wprowadza ludzi w błąd.

W błąd – jak mówi wielu ekonomistów – od dawna wprowadzał Polaków prezes NBP, nie ostrzegając, że dojdzie do inflacji na taką skalę.

Adam Glapiński zmienił o 100 proc. swoją ocenę i przyznał, że inflacja nie jest przejściowa.

Dodając jednocześnie, że sytuacja gospodarcza Polski jest najlepsza od rozbiorów.

Trudno mi to w ogóle komentować. Najważniejsze jest to, że premier nie dokonał samokrytyki, bo taka jest między nim a Glapińskim różnica.