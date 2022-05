Polska pomoże Ukrainie eksportować zboże przez polskie porty

Ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy przy udziale sekretarza rolnictwa Stanów Zjednoczonych oraz unijnego sekretarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi podpisali w Warszawie porozumienie, które ma na celu ułatwienie eksport ukraińskich zbóż.

Ukraina jest głównym producentem zboża na świecie, od jej dostaw uzależnione są m.in. kraje na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. W obliczu wojny i blokady wojskowej portów na Morzu Czarnym Ukraina nie jest w stanie eksportować swoich zbóż. Nowe porozumienie ma umożliwić eksport drogą morską z portów Unii Europejskiej, w tym z Polski. Z Ukrainy do Unii Europejskiej zboże będzie podróżowało koleją.

Polska będzie transportowała ukraińskie zboże

- Priorytetem porozumienia jest udrożnienie szlaków komunikacyjnych i zwiększenie przewozów kolejowych i drogowych z Ukrainy przez Polskę – mówił Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa.

- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zabezpieczyć ukraińskie zboże i nie dopuścić do dalszej kradzieży. Dziękuję też Polaków za otwarcie serc i domów dla milionów ukraińskich uchodźców. Chcę też podkreślić bohaterstwo i odwagę Ukraińców walczących z rosyjską agresją – mówił Tom Vilsack, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych. – Przeznaczyliśmy 282 mln dolarów na wsparcie dla Ukrainy, głównie na usprawnienie eksportu z Ukrainy.

- Dziękuję w imieniu wszystkich Ukraińców wszystkim Polaków i rządowi polskiemu za wsparcie na wszystkich płaszczyznach. Codziennie czujemy to wsparcie. Chcę szczególnie podziękować Stanom Zjednoczonym za ciągłe wsparcie, które jest krytyczne dla naszego kraju. Dziękuję też UE za wsparcie- mówił Minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski. – W tej chwili na Ukrainie gdy mówi się o sektorze rolno spożywczym, to najważniejszy jest wywóz produkcji rolnej. Dlatego obecnie krytycznie ważne jest szybkie podejmowanie decyzji, aby wywieźć ukraińskie zboże do europejskich krajów. Polska jest kluczowym partnerem, może pomóc nam najwięcej i mam nadzieję, że będzie pomagać dalej. Osiągnęliśmy dziś porozumienia, aby zboża szybciej docierały do portów i konsumentów europejskich. Jeszcze dużo pracy przed nami.

- Ukraina ma potrzeby eksportowania 5 mln ton zbóż miesięcznie. Brak eksportu stworzy problemy na świecie w takich regionach jak Bliski Wschód, Afryka Północna, możemy spodziewać się poważnych problemów - móiwł Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi. - Trzy dni temu Komisja Europejska opublikowała komunikat, który wprowadza koordynację pomocy Ukrainie na poziomie całej Unii Europejskiej także w kwestii eksportu. To m.in. udostępnienie niezbędnego sprzętu jak wagony, barki do transportu rzecznego i całą logistykę transportową. To także ułatwienie odprawy celnej na granicach, no i wreszcie pomoc w tym, żeby ukradzione przez Rosję zboże nie trafiło z powrotem na rynek i żeby Rosja nie była beneficjentem swoich przestępstw.

