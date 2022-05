W Polsce buduje się za mało nowych mieszkań

Według prognoz Polskiego Związku Firm Deweloperskich w 2022 roku liczba rozpoczętych inwestycji może wynieść 125 tys. To o 40 tys. mniej niż w 2021. Natomiast sprzedaż nowych mieszkań spadnie o 20-30 procent na skutek wysokich stóp procentowych i braku możliwości otrzymania kredytów hipotecznych przez Polaków.

W Polsce brakuje mieszkań

Narodowy Program Mieszkaniowy to dokument strategiczno-programowy, który wyznacza główne kierunki realizacji polityki mieszkaniowej państwa w perspektywie do 2030 r. Program określa priorytety polityki mieszkaniowej państwa oraz podstawowe narzędzia służące rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych w Polsce.

Według dokumentu do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć wysokość mieszcząca się w aktualnej średniej Unii Europejskiej. Oznacza to wzrost tego wskaźnika do 435 mieszkań na 1000 osób.

Jednym z narzędzi programu miało być Mieszkanie plus. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli liczba wybudowanych mieszkań w ramach tego programu drastycznie odbiegła od założeń. Z planowanych 100 tys. mieszkań w 2019 powstało jedynie 15,3 tysiąca, a kolejnych 20,5 tysięcy było w budowie.

Sytuacja sprawi, że wiele osób zostanie zmuszonych do wynajmowania mieszkań, których ceny także drożeją. W marcu ceny najmu mieszkań wzrosły od 5 do 12 proc. w dużych miastach. Jest to m.in. spowodowane napływem dużej liczby uchodźców z Ukrainy. Według raportu Expandera odsetek ogłoszeń oferujących wynajem mieszkań spadł od 24 lutego do 15 marca średnio o 40 procent.

