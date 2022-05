Brak podwyżek zmusza Polaków do zmiany pracy. Prof. Blikle: Jest na to sposób

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Inflacja galopuje, ceny towarów i usług rosną, dlatego nie jest to dobry czas na negocjowanie podwyżek. Wielu pracownikom spada motywacja do pracy.

Prof. Andrzej Jacek Blikle: Zdaję sobie z tego sprawę i tu jest ogromna rola pracodawców. Powinni sprawić, by pracownik czuł się potrzebny, doceniany i dumny z tego, co robi. Jak dowodzi od kilku dekad psychologia społeczna, poczucie dumy to najsilniejsza potrzeba człowieka.

Tyle że pracownicy często nie mają poczucia, że są doceniani.

Tak się dzieje, gdy firma zachowuje się wobec nich nieuczciwie lub gdy oni są zmuszani do pracy niezgodnej z ich systemem wartości. Kiedy pracownik jest pod ścianą i chce odejść, pracodawca często stosuje motywatory finansowe — zresztą nie tylko wtedy — co prowadzi do gry między firmą, a pracownikami. Ja taką grę nazywam „wojenną”, bo nie liczy się w niej strata po stronie przeciwnika, a jedynie nasze zwycięstwo. Tej wojny firma nie jest w stanie wygrać.