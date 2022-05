PKB Polski. GUS podał najnowsze dane

– Według wstępnego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kw. 2022 r. zwiększył się realnie o 8,5 proc. rok do roku – poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Co wpłynęło na wzrost PKB?

Urząd zwraca uwagę, że do wzrostu PKB przyczynił się duży wzrost popytu krajowego. – Wpłynął na to duży wzrost popytu krajowego, który ukształtował się na poziomie 13,2 proc. (w IV kw. 2021 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 10,9 proc.). Złożył się na to wzrost akumulacji brutto o 57,3 proc. (wobec wzrostu w IV kwartale 2021 r. o 24,1 proc.) oraz wzrost spożycia ogółem o 5,1 proc. (wobec wzrostu w 4 kwartale 2021 r. o 6,7 proc.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 6,6 proc. (wobec wzrostu w IV kw. 2021 r. o 8 proc.). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,3 proc. (wobec wzrostu w IV kwartale 2021 r. o 5,2 proc.) – informuje GUS.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Przypomnijmy, że wzrost PKB w ostatnim kwartale ubiegłego roku zwiększył się o 7,6 proc. rok do roku. Z zaprezentowanych w połowie maja przez GUS danych wynikało, że szacunkowa wartość PKB Polski w ubiegłym roku wyniosła 2 bln 622 mld 2 mln zł. Urząd przypomniał, że wartość PKB służy do określenia przez Ministerstwo Finansów kwoty i relacji do PKB państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa według stanu na koniec roku budżetowego.

GUS poinformował również o wzroście inflacji konsumenckiej (według szybkiego szacunku danych) w maju br. do poziomu 13,9 proc. w ujęciu rocznym i o 1,7 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.