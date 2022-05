Nowy pakiet sankcji na Rosję. Bomba atomowa zrzucona na Węgry?

27 dni – tyle 27 państwom Unii Europejskiej zajęło porozumienie się w sprawie szóstego pakietu sankcji na Rosję w związku z atakiem tego kraju na Ukrainę. Sporo, biorąc pod uwagę, że poprzednie transze obostrzeń wobec Moskwy ustalano niemal błyskawicznie.

Telenowela wokół szóstego pakietu zaczęła się 4 maja, gdy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała wprowadzenia nowych ograniczeń, nie kryjąc, że ich najważniejszym elementem będzie embargo na rosyjską ropę.

Zaczęło się 4 maja

– To będzie kompletne embargo na rosyjskie surowce. Chodzi o dostawy ropy w czasie sześciu miesięcy i gotowych produktów petrochemicznych do końca roku. To nie będzie łatwe. Niektóre kraje członkowskie są mocno zależne od rosyjskiej ropy naftowej, ale musimy to zrobić – mówiła wówczas przewodnicząca Komisji Europejskiej, podkreślając, że chodzi zarówno o dostawy za pomocą rurociągów, jak i drogą morską.

Słowa: „to nie będzie łatwe” okazały się prorocze. Dość szybko swoje niezadowolenie, co nie było niespodzianką, wyraziły Węgry.