Orły Mazowsza. „Wprost” nagrodził najlepsze firmy i najwybitniejsze jednostki

Wydawca „Wprost” po raz kolejny uhonorował najwybitniejszych przedstawicieli ze świata firm, samorządów, wybitnych osobowości regionów oraz przedstawicieli nauki, medycyny i działaczy społecznych. Tym razem skoncentrowaliśmy się na regionie Mazowsza. Laureaci odebrali wyjątkowe statuetki z Symbolem godła Państwa Polskiego – wizerunkiem Orła Białego – które wisiało w siedzibie Prezydenta i Rządu II RP od roku 1945 przy 43 Eaton Place w Londynie, tzw. „Zamku”.

Orły Wprost, czyli najlepsi na Mazowszu

Wydawca „Wprost” wręcza Orły cyklicznie. Wybieramy i wyróżniamy najwybitniejsze firmy i jednostki w poszczególnych województwach. Gala, która odbyła się 13 czerwca na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, była okazją do zebrania najlepszych z najlepszych w województwie mazowieckim.

Samorządowiec Regionu

Galę rozpoczęło wręczenie nagrody dla najlepszego samorządowca w regionie. “Jest urzędniczką z powołania. Doktor nauk ekonomicznych wyspecjalizowana w finansach publicznych i wykładowczyni akademicka, która od ponad 20 lat pracę naukową łączy z uczestnictwem w życiu lokalnej społeczności. Ma również doświadczenie z polityki centralnej. – usłyszeliśmy w laudacji, którą wygłoszona na cześć pierwszej laureatki. Statuetkę Orła Wprost w kategorii Samorządowiec Regionu Mazowsze otrzymała Ewa Markowska-Bzducha, Wójt Gminy Wolanów.

– Jestem zaszczycona i trochę oszołomiona, że z moją małą gminą Wolanów znalazłam się w takim gronie – powiedziała laureatka.

Przedsiębiorca

Kolejna statuetka trafiła w ręce przedstawiciela najlepszej firmy na Mazowszu. Nasz laureat to największa organizacja zrzeszająca producentów i przetwórców ekologicznych w Polsce. Łącząca przetwórców, producentów, rolników i inne podmioty wspólnie niosące ideę rolnictwa ekologicznego, zdrowego stylu życia i polskich tradycji kulinarnych, prowadząca działania edukujące i aktywizujące młodzież.

Orzeł Wprost dla Przedsiębiorcy przypada Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”

Osobowość

Orzeł Wprost został przyznany także w kategorii Osobowość. W czasach niepokojów za naszą wschodnią granicą rzetelne informacje są na wagę złota. Nasza laureatka wiedziała to od dawna. Od 2007 roku przekazuje wiadomości z kraju, z którego oficjalny przekaz nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością. Nasza laureatka od 2007 roku jest dyrektorem telewizji Biełsat. Pracuje, aby Białorusini, ale także mieszkańcy innych krajów otrzymywali rzetelne informacje o Białorusi. Dba o propagowanie rodzimej kultury i języka.

Orła Wprost dla Osobowości otrzymała Agnieszka Romaszewska-Guzy, Dyrektor TV Biełsat.

– Czymkolwiek się nie trudnimy, czy jesteśmy dziennikarzami, biznesmenami, nauczycielami, wszyscy życjemy w tym samym otoczeniu i to, czy na wschód od nas jest wojna, wpływa na każdego z nas. Jeszcze niedawno myśleliśmy, że historia się skończyła i już nic więcej się nie stanie. Przez 15 lat z grupy 20 osób, telewizja Biełsat stała się jednym z największych mediów nadających na wschód. Zespół rozrósł się do prawie 300 osób – powiedziała Agnieszka Romaszewska-Guzy.

Są takie instytucje, które zna każdy, mimo że pozornie nie mają wpływu na ich życie codzienne. Nasz kolejny laureat, kieruje właśnie jedną z nich. Dzięki niemu została ona przekształcona w pluralistyczną instytucję kultury, otwartą na różne światopoglądy, wrażliwości, estetyki. Jej zadaniem jest dowiedzenie, że na gruncie kultury kraju możliwa jest koegzystencja różnych środowisk bez dyskryminacji płci, wieku, przekonań.

Laureatem nagrody Orły Wprost w kategorii Osobowość został Radosław Śmigulski, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

– Polska branża filmowa odnosi dziś sukcesy, ale przed nami nadal ogromna praca. Musimy stworzyć kinematografię, która połączy pasję z kinem na najwyższym, światowym poziomie – napisał w liście do zgromadzonych Radosław Śmigulski.

Lokalny Producent Żywności

Pszczoły nie mają na Ziemi łatwego życia. Zmagają się z tajemniczym i nie do końca zbadanym zjawiskiem, które nazwano Masowym Wymieraniem Pszczół. Powodują je nie tylko zmiany klimatu i choroby, ale także niewłaściwe użycie pestycydów w rolnictwie. Dlatego tak ważna jest rola pszczelarzy. To oni dbają o to, aby pszczoły mogły w komfortowych warunkach i zdrowiu produkować miód, który następnie trafia do naszych domów.

Laureatem nagrody w kategorii Lokalny Producent Żywności została Pasieki Rodziny Sadowskich.

– Jesteśmy dumni że znajdujemy się chociaż czasem obok takich gigantów jak Orlen, KGHM, czy PGE. Jako dwóch mieszczuchów stworzyliśmy przez ostatnie cztery lata największe gospodarstwo pasieczne w Polsce. Konkurencja była duża, ale się udało – powiedzieli Arkadiusz Sadowski, prezes Zarządu i Jakub Wilgosiewicz, wiceprezes Zarządu.

Lider w promowaniu zdrowego stylu życia

Kolejną statuetkę Orła Wprost otrzymał lider w promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Firma zarządza biznesem w sposób odpowiedzialny, buduje swoją wartość zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz z uwzględnieniem potrzeb społecznych. Wspiera rozwój polskiego sportu, jest sponsorem tenisistki Igi Świątek. Jako lider w promowaniu zdrowego oraz aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, jest twórcą programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU.

Laureatem Orła w tej kategorii zostało PZU S.A.

– Bardzo się cieszę, że mówimy dziś nie tylko o liczbach, ale też o problemach, które dotyczą nas na co dzień. Dla mnie bardzo ważnej jest, aby dzieci się ruszały. Remedium na to jest sport, pięknie to pokazuje przykład naszej ambasadorki - pierwszej rakiety świata - Igi Świątek – powiedziała Małgorzata Sadurska, Członek Zarządu.

Lider Zielonej Transformacji

Lider Zielonej Transformacji, czyli firma, która daje przykład, jak zmieniać się, aby być bardziej ekologicznym. Wiatr, woda, słońce – to w oparciu o te źródła dzieje się rewolucja, która ma istotny wpływ na życie milionów Polaków – twierdzi firma, która jest naszym kolejnym laureatem. W Polsce jest już ponad milion prosumentów, a moc zainstalowana pochodząca z modułów fotowoltaicznych to około 7 GW. Dzięki ogromnej inwestycji w Mysłowicach niebawem będzie to dodatkowe 100 MW.

Orła w kategorii Lider Zielonej Transformacji otrzymał Tauron S.A.

– Jesteśmy liderem zielonej transformacji i naszymi ambicjami jest, aby nim pozostać. Naszym planem jest potrojenie wolumenu OZE – zapewnił Wojciech Nastula, wiceprezes Tauron nowe technologie.

Lider w promowaniu zdrowego stylu życia

Każdy żyje tak, jak mu pasuje. Praca na etacie albo własny biznes, dzieci, obowiązki, podróże dalekie i bliskie. Wiemy jak dbać o siebie, budować relacje, ale – jak wynika z badań – nie wierzymy, że nasze działania mają moc sprawczą. Firma – laureat o tym wie i to rozumie, dlatego – jako lider rynku – przeprowadziło kampanię „Masz wpływ na swoje życie”. Jej celem było zainteresowanie społeczeństwa tym, co dla wszystkich jest najważniejsze, tematem ochrony życia i zdrowia, a przede wszystkich uświadomienie, że każdy może mieć wpływ na długość i jakość swojego życia.

Orła w kategorii Lider w promowaniu zdrowego stylu życia otrzymało PZU Życie S.A.

Wizjoner Biznesu

Laureat kolejnej statuetki zajmuje się kompleksową obsługą projektów deweloperów z zakresu programowania i kreowania inwestycji, marketingu i sprzedaży oraz obsłudze posprzedażowej. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i indywidualnemu podejściu firma ma na swoim koncie wiele zrealizowanych inwestycji w całej Polsce.

Orła w kategorii Wizjoner Biznesu otrzymała firma Kup i Mieszkaj Sp. z o.o.

Innowacje w budownictwie

Od 18 lat specjalizują się w energooszczędnym i ekologicznym budownictwie. To nie tylko firma, ale jedyni w swoim rodzaju ludzie. Wspólnie tworzą coś unikatowego – budownictwo przyszłości.

Orzeł w kategorii Innowacje w budownictwie trafił do firmy Domikon Sp. z o.o.

Innowacje w medycynie

Cały świat szuka rozwiązania, które pozwoli osobom przyjmującym leki dać szansę oszczędzania swoich organów poprzez metodę aplikacji, która nie zniszczy żołądka czy wątroby. Czyżby ktoś z nas, ktoś z Polski dokonał takiego odkrycia, które dokona rewolucji w farmakologii?

Orzeł Wprost w kategorii Innowacje w medycynie trafił do firmy Skotan S.A.

