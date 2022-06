Komisja Europejska wydała zgodę na przejęcie Lotosu przez Orlen

Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos. KE zatwierdziła zaproponowanych przez płocki koncern nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych.

- Komisja Europejska zatwierdziła zaproponowanych przez spółkę nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych, które zostały określone w decyzji Komisji z dnia 14 lipca 2020 roku w przedmiocie warunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad Grupą Lotos z siedzibą w Gdańsku. Komisja zatwierdziła także umowy zawarte z tymi nabywcami - poinformował paliwowy gigant w komunikacie.

- Planujemy przejąć grupę Lotos na przełomie lipca i sierpnia. To bardzo szybko, ale jest to realne do wykonania. Fuzja ta pozwoli nam szybciej się rozwijać - powiedział podczas konferencji prasowej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Szef Orlenu zapowiedział, że koncern będzie chciał "ulżyć" Polakom w cenach na paliwie. Szczegóły mają być znane w najbliższych dniach.

PKN Orlen rozpoczął proces przejęcia Grupy Lotos w lutym 2018 roku, gdy został podpisany list intencyjny w tej sprawie ze Skarbem Państwa, jako większościowym akcjonariuszem przejmowanej spółki. Ze względu na złożoność procesu fuzja wymagała zgody Komisji Europejskiej.

Wkrótce więcej informacji