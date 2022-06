Upały w Tokio. Władze apelują o oszczędzanie prądu

Upały dotknęły nie tylko Europę – w stolicy Japonii pogoda od kilku dni przekracza 35 stopni, a jutro można spodziewać się nawet 37. Rekord ciepła padł w weekend w mieście Isesaki na wyspie Honsiu, gdzie w weekend termometry pokazały 40,2 stopnie. Momentalnie wzrosło zapotrzebowanie na energię do wiatraków i klimatyzatorów i władze liczącej 37 milionów aglomeracji obawiają się, że może jej zabraknąć. Wystosowały więc apel o wyłączanie zbędnych źródeł prądu i niewłączanie światłą na trzy godziny między 15:00 a 18:00 czasu tokijskiego.

Ofiara śmiertelna upałów w Tokio

Japończycy mają jednak nie wyłączać urządzeń zapewniających chłód, by uniknąć przegrzania. Tylko w niedzielę do szpitali w Tokio w poważnym stanie trafiło 46 osób, które cierpiały na udar cieplny. 94-letni mężczyzna zmarł z tego powodu.

W Japonii nie tylko zwiększyło się zapotrzebowanie na prąd, ale też zmniejszyły możliwości produkcyjne. Część elektrowni czasowo została wyłączona – jedne po to, by ograniczyć emisję CO2, a elektrownie w północno-wschodniej Japonii, którą w maju nawiedziło trzęsienie ziemi, wyłączyły reaktory dla bezpieczeństwa swoje reaktory.

Gaszenie światła jako sposób na ograniczanie zużycia prądu to sposób wypróbowany w regionie: mieszkańcy Sydney byli wzywani do niewłączania go w godzinach 18:00-20:00.

