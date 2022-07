Musk spotkał się z papieżem. Towarzyszyło mu czterech synów. Audiencja była utrzymana w tajemnicy

W piątek miliarder Elon Musk złożył wizytę papieżowi Franciszkowi. Spotkanie utrzymane było w tajemnicy – wzmianka o nim nie została umieszczona w oficjalnym biuletynie Stolicy Apostolskiej. Ostatecznie o audiencji, na której obecnych było też czterech synów założyciela Tesli, miliarder poinformował na Twitterze.

Podobno Musk rozmawiał z papieżem o nowoczesnych technologiach

Niewiele wiadomo o spotkaniu z papieżem Franciszkiem, bo poza zdjęciem okraszonym lakonicznym podpisem („Zaszczycony wczorajszym spotkaniem z papieżem Franciszkiem”), Musk nie zdradził żadnych szczegółów, nie uczestniczył też w wymianie komentarzy pod zdjęciem. La Repubblica pisze, że spotkanie trwało około 40 minut i w pewnej mierze dotyczyło roli technologii we współczesnym świecie.

A jak to się stało, że Muskowi w ogóle udało się odbyć spotkanie z papieżem? Najprawdopodobniej Musk świętuje we Włoszech swoje urodziny (urodził się w Pretorii w RPA 28 czerwca 1971 roku), przy tej okazji zabrał rodzinę do Rzymu, a następnie do Wenecji.

Musk, ojciec siedmiorga dzieci

Musk ma pięciu synów z pierwszą żoną Justine Wilson: najpierw na świat przyszły dwojaczki, później trojaczki. Z drugą żoną Talulah Riley dwukrotnie się rozwiódł, para nie miała dzieci. Z kolejną partnerką, piosenkarką o pseudonimieGrimes, ma dwoje dzieci (chłopca o imieniu X Æ A-Xii i dziewczynkę, która przyszła na świat w marcu tego roku).

Ze zdjęcia wynika, że synowie Muska (a na pewno chłopiec po prawej) czuli się w oficjalnej sytuacji bardzo swobodnie. Na wyjeździe nie pojawił się brat chłopców, Xavier Alexander Musk, który krótko po osiągnięciu pełnoletności zwrócił się do sądu o zmianę płci z męskiej na żeńską oraz o zarejestrowanie nowego imienia i nazwiska. Dziecko miliardera podkreśla, że nie chce być związane z ojcem "w żadnej formie, ani kształcie".

