Dwucyfrowa inflacja zostanie z nami do przyszłego roku. NBP z najnowszą prognozą

Inflacja w 2022 roku dobije do szczytu na poziomie 14,2 proc., a następnie zacznie powoli spadać – twierdzi Narodowy Bank Polski w najnowszej projekcji. Z analizy na lipiec wynika również, że Polacy muszą się do dwucyfrowej inflacji przyzwyczaić, gdyż zostanie z nami na dłużej. W 2023 roku inflacja ma bowiem wynieść 12,3 proc.

Szczyt inflacji blisko 19 proc.

Co ciekawe, zmieniono także założenia dotyczące momentu, gdy inflacja będzie najwyższa. Do tej pory mówiono, że stanie się to w wakacje albo we wrześniu. Z najnowszej projekcji NBP wynika, że stanie się to w pierwszym kwartale 2023 roku.

Jak wynika z prognoz, w czwartym kwartale 2022 roku inflacja dobije do poziomu 17,9 proc., a w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku może osiągnąć aż 18,8 proc. Następnie zacznie spadać, aby w czwartym kwartale spaść do 6,7 proc.

„Procesy cenotwórcze wciąż znajdują się pod wpływem silnego negatywnego szoku podażowego wzmocnionego przez skutki zbrojnej agresji Rosji przeciw Ukrainie. Wyraża się on przez wysokie ceny surowców energetycznych oraz rolnych na rynkach światowych, podwyższone ceny uprawnień do emisji CO2 oraz przedłużające się napięcia w globalnych sieciach dostaw. Na obserwowany obecnie wysoki poziom inflacji wpływają także – choć w mniejszym stopniu – czynniki o charakterze popytowym. Powiązane są one z silną odbudową aktywności gospodarczej po okresie pandemii COVID-19, co znajduje odzwierciedlenie w dodatniej luce popytowej (2,4% potencjalnego PKB w II kw. 2022 r.)” – czytamy w prognozie NBP.

