Wakacje kredytowe. Andrzej Duda podpisał ustawę

W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy kredytobiorcom, która pozwala na tzw. wakacje kredytowe, czyli przerwę w spłacaniu rat. Jest to element wsparcia kredytobiorców w trudnym okresie rosnących gwałtownie stóp procentowych.

– To nie była łatwa ustawa. W trudnych czasach trzeba było podjąć zdecydowane decyzje dotyczące szeroko rozumianego funkcjonowania instytucji finansowych, funkcjonowania banków. Ustawa wzbudziła kontrowersje w środowisku bankowym, ale chcę podkreślić, że ten projekt znalazł poparcie zdecydowanej większości, został przegłosowany prawie jednogłośnie – powiedział Duda.

Ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym miesiącu, więc wnioski o wakacje kredytowe będzie można składać już pod koniec lipca.

Parlament jednogłośny

Ustawa o pomocy kredytobiorcom została przyjęta przez Sejm na początku czerwca. Tydzień wcześniej regulację poparli senatorowie, wprowadzając 43 poprawki. 7 lipca debatowali nad nimi posłowie, przyjmując większość z poprawek.

Posłowie zgodzili się m.in. na to, by prawo do wakacji kredytowych dotyczyło wszystkich umów o kredyt hipoteczny w PLN, także tych zawartych przed 2017 rokiem. Większość przegłosowanych przez izbę niższą parlamentu poprawek miała charakter redakcyjno-legislacyjny.

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe oznaczają zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy o kredyt hipoteczny, niebędący kredytem walutowym.

Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania, dlatego okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, będą ulegały stosownemu przedłużeniu. Wakacje będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty, a termin spłaty ma zostać przesunięty bez dodatkowych odsetek.

Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych będą miały osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na własny cel mieszkaniowy w złotych. Będą one mogły wnioskować o cztery miesiące wakacji kredytowych w tym roku (po dwa miesiące w III i IV kwartale) i po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 roku.

Czytaj też:

Wakacje kredytowe skończą w TK? Wiceminister zaniepokojonyCzytaj też:

Lęk o finanse może paraliżować. Psycholog o tym, jak poradzić sobie w dobie inflacji