„Czyste powietrze plus”. Dopłaty jeszcze przed remontem

"Czyste powietrze plus" to pilotażowa odsłona programu dopłat do termomodernizacji i wymiany pieców. Główna zmiana, w stosunku do poprzednich programów tego typu, polega na tym, że osoby planujące taką inwestycję będą mogły otrzymać pieniądze, zanim jeszcze rozpoczną remont. Połowa dotacji trafi na konta wnioskodawców w terminie do 14 dni od momentu rozpatrzenia wniosku. Droga połowa już po zakończeniu prac.

Wyższa dotacja

Do tej pory dotacje były rozliczane dopiero po wykonaniu prac i opłaceniu rachunków, dlatego części osób osiągających niskie dochody nie było stać na wymianę pieca, czy ocieplenie domu.

– Chodzi o właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi do 1564 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. Drugą grupą beneficjentów są właściciele domów, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 złotych na osobę oraz 1260 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. Te dwie grupy w „Czystym powietrzu plus” będą mogły otrzymać też o 10 tysięcy wyższą maksymalną kwotę dotacji – powiedział TVN24 wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Wnioski o dopłaty

Wnioski o dopłaty w ramach programu "Czyste powietrze plus" można składać od piątku. Można to zrobić elektronicznie, przy pomocy generatora wniosków na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisując go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Osoby, które takiego podpisu nie posiadają, i tak składają wniosek elektronicznie, ale dodatkowo muszą go wydrukować, podpisać odręcznie i przesłać pocztą do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

Wnioski można składać także osobiście, w siedzibie fundusu lub w gminie, która ma z nim podpisaną umowę. Taką umowę podpisało z funduszem 2065, a na terenie Polski działa 1888 punktów konsultacyjno-informacyjnych.

