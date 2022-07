Podatek cukrowy zmienił rynek napojów. Pół miliarda wpłaciła do budżetu Coca-Cola

Stała dodatkowa opłata od słodkich napojów, tzw. podatek cukrowy, obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2021 r. Wprowadzenie nowej daniny regulator uzasadniał koniecznością walki z coraz powszechniejszą wśród polskich dzieci otyłością. Jedną z ich ważniejszych przyczyn Ministerstwo Zdrowia upatrywało w dużej popularności słodkich napojów gazowanych. Te podejrzenia znajdują swoje odbicie w statystykach, bo wg danych Eurostatu, w 2019 r. aż 12 proc. Polaków sięgało po słodzone napoje co najmniej raz dziennie, a ok. 43 proc. z nas przynajmniej raz w tygodniu.

Ponad 1,5 roku po wejściu w życie ustawy wprowadzającej podatek cukrowy, resort zdrowia przyznaje, że wpływy do budżetu z tego tytułu sięgają prawie 2 mld zł.

Jak przyznał w niedawnej rozmowie z „Wprost” Maria Kuźniar z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, dokładna kwota to 1 801 506 894,23 zł. Co ciekawe, aż ¼ tej kwoty przypada na amerykańskiego giganta z branży FMCG – Coca-Colę. W raporcie opublikowanym z okazji 50-lecia obecności firmy w Polsce producent ogłosił, że w 2021 r. odprowadził do naszego budżetu ponad 500 mln zł z tytułu podatku cukrowego.

O to, w jaki sposób nowa danina wpłynęła na funkcjonowanie firmy i zmieniła jej ofertę, a tym samym w dużej mierze rynek napojów, zapytaliśmy prezesa Coca-Cola HBC Polska Jaaka Mikkela. Z przedstawicielem koncernu rozmawiamy również o kolejnej czekającej branżę i konsumentów rewolucji.