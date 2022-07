PIE przewiduje koniec cyklu podwyżek stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu we wrześniu w wyniku znacząco słabnącej koniunktury gospodarczej, prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny. Warto pamiętać, że RPP nie spotka się w sierpniu ze względu na planowaną przerwę wakacyjną.

Koniec podwyżek stóp procentowych. Gospodarka hamuje

Instytut spodziewa się, że rynkowe oczekiwania na stopę WIBOR spadną jeszcze mocniej, niż jest to obserwowane obecnie. „Spodziewamy się, że RPP nie podwyższy stóp we wrześniu – oznacza to, że NBP zakończy cykl na stopie 6,5%. Będzie to efekt słabnącej koniunktury gospodarczej. GUS wskazuje, że wzrost sprzedaży detalicznej osłabł w czerwcu do zaledwie 3,2%. Z kolei badania NBP wskazują na coraz słabsze wyniki przedsiębiorstw. Spowolnienie gospodarcze oznacza niższy wzrost PKB oraz spadek inflacji” – czytamy w Tygodniku Gospodarczym PIE.

Spada rentowność obligacji

PIE zwraca uwagę, że trzy tygodnie temu rynki oczekiwały wzrostu WIBOR 3M do 7,72% w ciągu trzech miesięcy – obecnie jest to 7,58%. Kontrakty FRA 6 (instrument finansowy polegający na wymianie stóp procentowych – jedna strona płaci odsetki po z góry ustalonej stopie, a druga po rynkowej stopie WIBOR) na WIBOR 6M za 6 miesięcy dla Polski spadły od połowy czerwca z wieloletniego szczytu 9% do poziomu 7,6%.

„Od miesiąca spada również rentowność polskich obligacji. Od czerwca oprocentowanie obligacji 2-letnich spadło 8,2% do 6,7%. Jeszcze mocniej spadła rentowność obligacji 10-letnich. To także efekt obniżenia oczekiwań na przyszłe podwyżki stóp procentowych, bowiem rentowność obligacji zależy od stopy procentowej NBP” – podsumowano.

