Morawiecki: Polacy nie mogą marznąć w domach. Zrobimy wszystko, aby mieli tyle węgla, ile potrzebują

– Od razu zamówiliśmy węgiel, teraz te zamówienia jeszcze zwiększamy. Zrobimy wszystko, aby Polacy mieli tyle węgla, ile będą potrzebowali – powiedział premier Mateusz Morawiecki na antenie Polsat News.

Embargo na rosyjski węgiel

Premier został zapytany także o to, czy embargo na rosyjski węgiel nie zostało wprowadzone zbyt wcześnie. – Ja uważam, że to nie było błędem, ale warto też zapytać członków opozycji, która do tego wzywała. Ogromna większość polskiej klasy politycznej za tym głosowała. Kwiecień był czasem, gdy ważyły się losy Ukrainy. Niewykluczone, że przez tego typu działania obroniliśmy suwerenność Ukrainy – powiedział premier.





