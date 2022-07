Od dziś można składać wnioski o wakacje kredytowe. Wyjaśniamy jak to zrobić

29 lipca banki zaczynają przyjmować wnioski o udzielenie tzw. wakacji kredytowych, czyli przerwy w spłacaniu rat, która ma ulżyć kredytobiorcom. To rozwiązanie opracowano przede wszystkim z myślą o tych, którzy mają kredyty oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Po ostatnich podwyżkach stóp NBP ich raty wzrosły nieraz o 100 proc. Z „urlopu” mogą jednak skorzystać także osoby, które spłacają kredyty o stałej stopie oprocentowania.

Dzięki wakacjom kredytowym można odroczyć maksymalnie 8 rat. Maksymalnie dwie raty w trzecim i czwartym kwartale tego roku, i po jednej racie na kwartał w 2023.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wnioski można składać w oddziałach banków, lub pocztą elektroniczną. Wszystkie duże banki przygotowały też możliwość składania wniosków przy pomocy swoich aplikacji bankowych.

Dokument należy złożyć przed dniem płatności odraczanej raty. Potwierdzenie od kredytodawcy powinno nadejść w ciągu 21 dni, jednak jego brak nie ma wpływu na datę, z jaką rozpoczyna się korzystanie z wakacji kredytowych – wystarczy tutaj samo doręczenie wniosku.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe przysługują wszystkim osobom, które podpisały umowę kredytu hipotecznego na nieruchomość, w jakiej mieszkają, albo w jakiej planują zamieszkać. Z „urlopu” od kredytu nie będą mogli za to skorzystać ci, którzy kupili na kredyt mieszkanie na wynajem. Dlatego do wniosku trzeba załączyć oświadczenie o tym, że kredyt posłużył do zakupienia nieruchomości na własne potrzeby mieszkaniowe.

Możliwość odroczenia spłat kredytu hipotecznego nie jest też dostępna dla „nowych kredytobiorców”, czyli osób, które podpisały umowę po 1 lipca 2022 roku. Innym ograniczeniem jest długość trwania umowy kredytowej – jeżeli ostatnia rata ma zostać opłacona w okresie sześciu miesięcy od dnia, w którym Ustawa wchodzi w życie (28 lipca 2022), kredytobiorcy nie przysługują wakacje kredytowe.

Czytaj też:

UOKiK zajrzy do banków. W niektórych nieakceptowalne praktyki dotyczące wakacji kredytowych