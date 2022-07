Wakacje zemsty, seksskandal w Białymstoku, groźba blackoutu i zbiórka, która połączyła Polaków. Co jeszcze w nowym Wprost?

„Wakacje zemsty”. W tym roku Polacy nie chcą wypoczywać w kraju. Przedsiębiorcy nad Bałtykiem liczą zyski i płaczą. – Zawsze o tej porze mamy armagedon i nie wiemy, w co ręce włożyć. A teraz? Marzę o armagedonie – żali się Katarzynie Świerczyńskiej Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Pacyfista kupuje drona”. – Może akurat nasz Bayraktar zmieni losy wojny. Poza tym uratujemy życie żołnierzy ukraińskich, bo to jest samolot bezzałogowy – mówi Elizie Olczyk Sławomir Sierakowski, publicysta oraz inicjator zbiórki na zakup drona bojowego dla Ukrainy.

„Kryzys energetyczny to problem nie tylko Polski”. – Operacja sprowadzenia do nas 10 milionów ton węgla drogą morską nie ma swojego odpowiednika w historii – o scenariuszach wyjścia z impasu Dariusz Grzędziński rozmawia z posłem PiS Markiem Wesołym.

„Seksskandal w białostockiej diecezji”. Sprawa odsuniętego od czynności kapłańskich ks. Andrzeja Dębskiego budzi wiele kontrowersji i zatacza coraz szersze kręgi. Dla Agnieszki Szczepańskiej komentuje ją ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

„Czerwona pajęczyna bis”. Wszystko na to wskazuje, że obecnie selekcja na podstawie politycznych (zgoła towarzyskich) kryteriów stanowi główny mechanizm wyłaniania kadr. Merytoryczne kryteria zostały zepchnięte na margines. Trudno powiedzieć, czy na tej drodze PiS posunął się dalej niż poprzednicy z SLD i PO – pisze w felietonie prof. Ryszard Bugaj.

„O co chodzi z paragonami grozy”. Chyba nigdy rachunki z knajp nie wywoływały tyle dyskusji, co w sezonie letnim 2022 r. Wygląda na to, że pandemia nie dobiła gastronomii tak, jak zrobiła to inflacja, o czym pisze Przemysław Bociąga.

„Dostałam kopa od życia”. – Pozytywne nastawienie jest bardzo potrzebne – mówi Agnieszce Szczepańskiej Katarzyna Piekarska z KO, u której zdiagnozowano złośliwego raka piersi.

„Dwudziesty stopień zasilania”. W ubiegły piątek w systemie brakowało niemal 21 GW. Ale Polskie Sieci Energetyczne uspokajają: system elektroenergetyczny cały czas pracuje stabilnie. Karolina Baca-Pogorzelska odpowiada na pytanie: czy grozi nam blackout?

„Kosztowna przeprowadzka Lewandowskiego”. Za grę w FC Barcelona nasz najlepszy piłkarz dostanie mniej niż w Monachium. Mariusz Kowalewski wylicza, ile z tych dochodów złupi jeszcze hiszpański fiskus, a ile skarbówka niemiecka.

„Wybory i duch Thatcher”. Trwające właśnie w Wielkiej Brytanii wybory szefa Partii Konserwatywnej (a także przyszłego premiera) są wyścigiem o to, kto najbardziej upodobni się do słynnej „żelaznej damy”. Na placu zostało już tylko dwoje graczy, a ich strategie opisuje Agaton Koziński.

„Reforma łotewskiej armii”. Ministerstwo obrony narodowej Łotwy zaproponowało przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej w kraju. Prezydent chce, by objęła wszystkich obywateli, niezależnie od płci. – Myślę, że w tej kwestii powinna panować równość. Kobiety również muszą być gotowe – mówi. Sytuację opisuje Sandra Užule-Fons.

„Koniec mitu niezwyciężonej armii”. W obecnej chwili rzekoma przerwa operacyjna raczej wieści całkowite załamanie planów Kremla, a nie kolejną eskalację wojny siłami wojsk lądowych. Sytuację na ukraińskim froncie przybliża gen. Waldemar Skrzypczak.

„Kobiety, które uratowały Donbas”. W latach 40. odbudowały kopalnie i wydobywały węgiel. To im cały region zawdzięczał nie tylko ciągłość dostaw, ale i zachowanie tożsamości. Pamięć o szachcioreczkach przywracają Marta Panas-Goworska i Andrzej Goworski.

„Książki na lato (i na poważnie)”. Jeszcze jest czas, żeby zaopatrzyć się w coś do czytania przed sierpniowym urlopem. Pozycje wybrane przez Leszka Bugajskiego pozwolą spędzić go na rozmyślaniach o sprawach ważnych i bardzo aktualnych.

„Fanga w nos od Polski”. Kumpel rwie włosy z głowy i kombinuje, co dalej począć z edukacją syna. Szarpnie się na szkołę prywatną? Nie każdego stać na takie cuda. Zwłaszcza w czasach, kiedy nadejście zimy budzi grozę większą niż w „Grze o tron”. Felieton Łukasza Orbitowskiego.