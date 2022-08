Kontrowersyjna decyzja Wizz Air. Wracają loty do Moskwy

Władze linii Wizz Air poinformowały o podjęciu kontrowersyjnej decyzji o wznowieniu lotów z Abu Dhabi do Moskwy. Połączenie ma wrócić do rozkładu lotów w październiku. Przewoźnik nie poinformował o powodach wznowienia połączenia.

Połączenie obsłuży Wizz Air Abu Dhabi, która jest spółką joint venture pomiędzy węgierską linią lotniczą, a funduszem majątkowym Abu Dhabi ADQ.

Pierwszy lot do Moskwy

Jak podaje agencja Reutera, pierwszy lot na tej trasie odbędzie się 3 października. Jak wynika z informacji podanych na stronie internetowej przewoźnika, czas podróży wyniesie 5 godzin 30 minut, a ceny biletów zaczynają się od 359 dirhamów — równowartości około 450 zł za osobę.

„Obsługujemy sieć 34 miejsc docelowych w promieniu pięciu godzin lotu od Abu Zabi, zapewniając bardzo niskie ceny do różnych miejsc docelowych. Wspieramy branżę turystyczną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wzmacniając połącznie regionalne i globalne, zgodnie z przepisami w poszczególnych krajach” – powiedział w rozmowie z gazetą Gulf News dyrektor zarządzający Wizz Air Abu Dhabi Michael Berlouis.

Wizz Air nie latał do Rosji

Połączenie Abu Dhabi — Moskwa było zapowiadane od października 2021 roku. Uruchomiono je w grudniu, ale działało tylko 5 miesięcy. Trzy dni po ataku Rosji na Ukrainę linie podjęły decyzję o zawieszeniu wszystkich połączeń z Rosją.

Co więcej, firma zorganizowała w marcu ok. 100 tysięcy biletów lotniczych dla uchodźców z Ukrainy, którzy uciekali przed wojną. Wizz Air Abu Dhabi był też jedynym przewoźnikiem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, który zdecydował się na całkowite zawieszenie lotów do Rosji.

