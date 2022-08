Skąd węglowe kłopoty? Lata działania w myśl zasady: „jakoś to będzie”

14 czerwca na Radzie Ministrów została przyjęta ustawa, która miała gwarantować cenę węgla na polskim rynku. Projekt ustanowił system, dzięki któremu gospodarstwa domowe miały mieć możliwość zakupu węgiel po cenie stanowiącej średnią cenę sprzedaży w ubiegłym roku, czyli 996,60 zł. Sprzedawcy mieli zaś otrzymywać rekompensatę w wysokości 1073,13 zł. W lipcu ustawa ostała podpisana przez prezydenta, by po krótki czasie zostać zastąpiona nowym pomysłem, czyli dodatkiem węglowym w wysokości 3000 zł. Zwolnionym z podatku, bez kryterium dochodu i bez weryfikacji, na co rzeczywiście te pieniądze będą wydane.

Swoje oburzenie wyraziła już nie tylko opozycja, która domagała się rekompensaty dla wszystkich, bo sezon grzewczy nie będzie łatwy tylko dla palących węglem, ale i organizacje klimatyczno-ekologiczne. Rząd uwag posłuchał i uznał, że pochyli się nad użytkownikami pozostałych paliw, ale najwcześniej we wrześniu. No i nie dostaną oni tyle, co spalający węgiel (wyjątkiem będzie wspomniany wyżej pellet, którego użytkownicy też będą mogli liczyć na 3000 zł). Gospodarstwa domowe używające oleju opałowego mają dostać 2000 zł, w przypadku drewna – 1000 zł, a gazu – 500 zł. Podkreślmy jednak, że wciąż jest to faza planów podobnie jak obietnice dla odbiorców ciepła systemowego (centralne ogrzewanie), których zapewnia się, iż podwyżki nie będą wyższe niż… 40 proc.

I niestety po raz kolejny okazuje się, że za brak konkretnego planu dla polskiej energetyki zapłacą wszyscy, a sam dodatek węglowy będzie kosztował budżet państwa ponad 11 mld zł. Koszt zaproponowanych dodatkowych rozwiązań to kolejne 9 mld zł. Utrzymanie w ryzach taryf za gaz i prąd, czy ewentualne rozszerzenie osłon dla firm, mogłoby potencjalnie wygenerować kolejne dziesiątki miliardów złotych kosztów.