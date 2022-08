Sankcje uderzają w Abramowicza po raz kolejny. Wyprzedaje udziały w Ameryce

Krótko po wybuchu wojny w Ukrainie rosyjski oligarcha Roman Abramowicz pozbył się udziałów w londyńskiej drużynie Chelsea, której właścicielem był przez ponad 20 lat. W maju ogłoszono, że nowym właścicielem klubu jest amerykańsko-szwajcarskie konsorcjum kierowane jest przez Todda Boehly'ego. Amerykanin uwielbia inwestować w sport. Jest już m.in. współwłaścicielem baseballowej drużyny Los Angeles Dogers.

Spółka Abramowicza wychodzi z rynku północnoamerykańskiego

Przyszłości innych swoich biznesów na Zachodzie jeden z najbogatszych Rosjan też nie może być pewny. W związku z sankcjami, które nałożyła na niego Kanada, Abramowicz sprzedaje 29 proc. udziałów rosyjskiego producenta stali Evraz, który działa m.in. na rynku kanadyjskim. Spółka wydała w tej sprawie krótki komunikat, ale zapowiedziała też, że do czasu sprzedaży udziałów nie będzie komentowała sprawy. Nie wiadomo jeszcze, kiedy Evraz zniknie z rynku północnoamerykańskiego.

PAP informuje, że Evraz wszedł na kanadyjski rynek w 2009 r., kupując za ok. 2,9 mld dol. kanadyjską firmę IPSCO Inc., której częścią była stalownia w Reginie w Saskatchewan. Obecnie zatrudnia ona 1,2 tys. osób. Sam Evraz nie jest obłożony sankcjami w Kanadzie, ale w Wielkiej Brytanii – już tak. Mimo to brytyjski oddział otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności z oddziałami w Ameryce Północnej.

Kanadyjczycy mogą sprzedawać rosyjskie aktywa

Kanadyjski rząd nie tylko nałożył sankcje na oligarchów, których uważa za sprzyjających Putinowi, ale także zamroził rosyjskie aktywa warte ponad 123 mld do. kanadyjskich. Do tego pod koniec lipca zaczęły obowiązywać rozwiązania prawne umożliwiające przejmowanie i sprzedaż rosyjskich aktywów w Kanadzie. Prawdopodobnie rosyjski bank centralny ma w Kanadzie rezerwy o wartości ok. 20 mld dol. kanadyjskich, czyli 71 mld zł.

