Zmiana w zarządzie Taurona. Dwóch prezesów odwołanych

Ze stanowiskami w zarządzie Tauron Polska Energia pożegnali się Artur Michałowski, wiceprezes do spraw handlu, oraz Jerzy Topolski, wiceprezes do spraw zarządzania majątkiem. Obaj przestają pełnić swoje funkcje 12 sierpnia. Spółka nie podaje przyczyn odwołania wiceprezesów.

Przetasowania w Tauronie

To nie pierwsza zmiana w zarządzie spółki, z jaką mamy do czynienia w tym tygodniu. We wtorek ze stanowiska prezesa Tauron Wytwarzanie i Nowe Jaworzno Grupa Tauron odwołany został Sebastian Gola.

Obaj odwołani w piątek wiceprezesi byli zaangażowani w proces ukończenia i uruchomienia nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Konflikt o Jaworzno

W ostatnich dniach trwa zamieszanie wokół Elektrowni Jaworzno. Najpierw spory między właścicielem a wykonawcą, później odstawienia nowego bloku z powodu prac serwisowych, następnie zmiana zarządzania i przejęcie go przez spółkę-matkę, aż w końcu pożar taśmociągu podającego węgiel do bloku energetycznego.

Zarówno wykonawca, jak i firma zarządzająca Elektrownią Jaworzno zgodziły się 5 sierpnia na rozpoczęcie mediacji, które będzie miało na celu rozwiązanie konfliktu dotyczącego najnowszego bloku o mocy 910 MW.

„Nowe Jaworzno Grupa TAURON i Rafako podpisały umowę mediacyjną, na podstawie której zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie mediacji przed Prokuratorią Generalną. Celem mediacji jest wypracowanie nowego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego” – napisano w komunikacie z 5 sierpnia. W środę strony odbyły już pierwsze spotkanie mediacyjne, które przyniosło zamierzone efekty.

