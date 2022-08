Tauron nie ma ostatnio szczęścia. I to nie tylko w Jaworznie

Przypomnijmy: Rafako zaalarmowało rząd o możliwości awarii instalacji w Jaworznie z powodu fatalnego węgla zmieszanego m.in. z kamieniem czy prętami. Sprawę opisał Onet, Tauron zaprzeczył, po czym blok faktycznie się zepsuł.

Jakby tego było mało, doszło jeszcze do pożaru przenośnika paliwa w starej części elektrowni. Problemem jest także węgiel z kopalń należących do spółki – Sobieskiego i Janiny; w tej pierwszej jest go za mało, w tej drugiej, co potwierdziły badania, znajduje się za dużo chloru.