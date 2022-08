Piotr Kuczyński dla „Wprost”: Opozycja się poddała, idzie drogą PiS

PiS nie martwi się rosnącym zadłużeniem. Kampania wyborcza już trwa, więc fundują dopłaty do węgla czy peletu, co łącznie pochłonie ok. 50 mld zł. Miliardy latają jak króliki, a opozycja kompletnie się poddała. W 2019 roku jeszcze zaciskała zęby i mówiła, że nie pójdzie tą drogą co PiS i znów przegrała wybory. Teraz już nie mają hamulców i obiecują gruszki na wierzbie. W przyszłym roku na dobre ruszy licytacja, a zadłużenie dalej będzie rosło. Mam jednak prośbę do obu stron, aby ten populizm nie rozwalił finansów państwa – mówi „Wprost” Piotr Kuczyński, analityk finansowy z Domu Inwestycyjnego Xelion.

Agnieszka Szczepańska, „Wprost": Oprócz problemów z węglem, możemy mieć kłopoty z gazem. Greenpeace mówi, że w grudniu może go zabraknąć. Piotr Kuczyński: Z tego, co wiem, magazyny z gazem mamy prawie pełne, ale – jak mówią zawodowcy – zapasy starczą nam na maksimum dwa miesiące, a zima trwa trochę dłużej, więc możemy mieć kłopot. Wprawdzie korzystamy z Baltic Pipe o przepustowości ok. 5 mld metrów sześciennych, ale ciągle nie wiemy, jak wygląda sprawa kontraktu na gaz.

Z analiz organizacji ekologicznej wynika, że słono zapłacimy, jeśli gaz będziemy musieli kupować na giełdzie. Na giełdzie gaz, jak sprawdzałem kilka dni temu w Internecie, np. w Holandii kosztuje ok. 210 euro za megawatogodzinę. To naprawdę drogo, 9-10 razy więcej, niż rok temu. Gdybyśmy faktycznie byli zdani na takie zakupy, myślę, że odbiłoby się nie tyle na klientach indywidualnych, bo regulator będzie pewnie tłumił oczekiwania sprzedawców gazu, a w roku wyborczym rządzący zrobią wszystko, by podwyżki cen elektryczności i gazu były jak najmniej odczuwalne, co przemysłu.