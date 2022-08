BTC/USD silnie spada do dolnego ograniczenia kanału 2-miesiecznego trendu wzrostowego

W Azji dziś przeważała lekka słabość rynków akcji (największy spadek – o 1,1 proc. – notował nowozelandzki NZ50). Również europejskie giełdy były raczej słabawe po otwarciu dzisiejszych notowań (DAX -0,42 proc., CAC 40 -0,4 proc.).

Swój nowy historyczny rekord osiągnął dziś ponownie turecki XU100. Najsłabszym w Europie indeksem był dziś w okolicach godziny 9:30 WIG-20 (-1,08 proc.). Ponad 2 proc. taniały dziś rano akcje PGE i KGHM.

Wśród składników sWIG-u 80 do najniższego poziom od roku spadł dziś kurs Oponeo.pl (-8,29 proc. ok. godz. 9:25). Rosły dziś rentowności 10-letnich obligacji skarbowych we wszystkich krajach rozwiniętych. Ceny kontraktów na ropę naftową traciły dziś rano nieco ponad 1 proc.

Lekko taniały dziś metale szlachetne (złoto -0,25 proc., srebro -1,47 proc., platyna –1,1 proc., pallad -0,46 proc.). Wczoraj na CBOT po spadku o 5,75 proc. do najniższego poziomu od roku spadła cena kontraktów na owies. Amerykański dolar umocnił się dziś względem japońskiego jena do najwyższego poziomu od 3 tygodni (+0,44 proc. ok. godz. 9:05). Dolar był dziś najwyżej względem koreańskiego wona od 2009 roku.

Kursy walut

Kurs USD względem malezyjskiego ringitta był dziś najwyżej od początku 2017 roku. Wczoraj kurs USD względem ukraińskiej hrywny osiągnął najwyższy poziom w historii. Po wczorajszym spadku o prawie jednego centa do najniższego od miesiąca poziomu kurs EUR/USD był dziś rano stabilny (-0,02 proc. ok. godz. 9:10).

Euro zaliczyło dziś swoje kolejne 28-letnie minimum względem izraelskiego szekla. Europejska waluta była również najsłabsza od 1985 roku względem singapurskiego dolara. Złoty lekko słabł dziś rano (EUR/PLN +0,3 proc., USD/PLN +0,32 proc. ok. godz. 9:15). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, spadał dziś rano o ponad 6 proc. zdecydowanie przełamując w dół rosnącą linię wsparcia miesięcznego trendu wzrostowego. Kurs dotarł w ten sposób do dolnego ograniczenia kanału rozpoczętego 18 czerwca trendu wzrostowego, a zarazem do swej rosnącej średniej 50-sesyjnej.

