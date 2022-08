Ubezpieczenie roweru — ile kosztuje?

Rowery w ostatnim czasie zyskują coraz większą popularność. Ludzie wykorzystują je, już nie jako sposób na rekreacyjne spędzanie wolnego czasu, tylko jako pełnoprawny środek transportu w codziennej drodze do pracy, szkoły lub na uczelnię. Poruszanie się rowerem, szczególnie w przestrzeni miejskiej, ma szereg zalet, zaczynając od czasu, a kończąc na ekologiczności. Z roku na rok ilość cyklistów w mieście znacznie wzrasta, co pozytywnie przyczynia się do zmniejszenia smogu oraz rozładowania natężenia ruchu.

Ten środek transportu wybierają zazwyczaj osoby zmęczone wiecznym czekaniem — czekaniem w korku bądź czekaniem na autobus lub tramwaj. Rower daje niezależność, jest lekki, zajmuje mało miejsca i nie wymaga dodatkowych opłat warunkujących używanie ulokowanych w paliwie lub biletach. Zważywszy na to, że branża rowerowa znacznie rozwinęła się w ostatnich latach, a niektóre pojazdy warte są niemałą sumę, właściciele coraz częściej myślą o ubezpieczeniu swojego roweru między innymi od kradzieży. Ile kosztuje takie ubezpieczenie? Czy jest dowolne?

Czy ubezpieczenie roweru jest obowiązkowe?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, czy ubezpieczenie roweru jest obowiązkowe, na podobnej zasadzie jak obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu? Nie — ubezpieczenie roweru nie jest obowiązkowe, chyba że jako osoba fizyczna bierzesz udział w zawodach lub uprawiasz sporty rowerowe. Jeśli wykorzystujesz ten środek transportu do własnych potrzeb, takich jak rekreacyjne przejażdżki lub dojazd do pracy ubezpieczenie go, jest tylko twoją decyzją.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku rowerów elektrycznych, które rozwijają prędkość ponad 25 km/h. Wtedy traktowane są jako motorowery, a według przepisów obowiązujących w całej Unii europejskiej, konieczne jest wykupienie OC dla pojazdów mechanicznych.

Jeśli jesteś właścicielem tradycyjnego roweru, żadne ubezpieczenie nie jest wymuszane przez przepisy prawa. Warto jednak zastanowić się, czy wykupienie ubezpieczenia nie jest dobrym pomysłem. Szczególnie jeśli mówimy o przypadkach, gdy rower jest nowy, kosztowny i służy jako podstawowy środek transportu do pracy lub szkoły. Nadal dość powszechnym zjawiskiem są kradzieże rowerów. Doświadczenie takiej sytuacji jest ciężkie, choć oczywiście mniej bolesne niż kradzież samochodu. Mimo to rowery potrafią obecnie osiągać podobne ceny co używane samochody, dlatego warto zastanowić się nad wykupieniem takiego ubezpieczenia, jako dodatkowego zabezpieczenia między innymi właśnie od kradzieży.

Co obejmuje ubezpieczenie roweru?

Pierwsze co nam przychodzi na myśl odnośnie tematu ubezpieczeń rowerów, jest oczywiście kradzież. Rowery są łatwym łupem dla złodziei, zazwyczaj nie posiadają trudnych do sforsowania zabezpieczeń, zaparkowane są często w miejscach odosobnionych, a co najważniejsze, szansa na wytropienie takiego roweru przez policję jest bardzo mała. Łatwo także je spieniężyć — wystarczy wystawić ogłoszenie na jednym z portali zajmujących się tą tematyką.

Mimo że z oczywistych względów kradzież jest pierwszą rzeczą, od której chcielibyśmy ubezpieczyć swój pojazd, warto zauważyć, że nam również grozi pewne niebezpieczeństwo związane z poruszaniem się na rowerze. Wypadki komunikacyjne lub potrącenia to także bardzo częste zjawiska, szczególnie w dużych miastach, gdzie każdy się spieszy.

Z racji tego, decydując się na ubezpieczenie roweru, warto wziąć pod uwagę trzy czynniki, które pozwolą nam czuć się bezpiecznie podczas jazdy rowerem. Najlepiej, aby ubezpieczenie obejmowało te trzy zagadnienia:

kradzież w wyniku rabunku

uszkodzenie działa rowerzysty oraz uszkodzenie roweru

uszkodzenie ciała i wartości materialnych osoby trzeciej (odpowiedzialność cywilna)

Wybierając taki zestaw ubezpieczeniowy, masz pewność, że zarówno Ty, twój rower jak i osoby trzecie, które mogą (oby nie) zostać poszkodowane w wyniku potrącenia lub wypadku dostaniecie rekompensatę finansową na pokrycie np. kosztów rehabilitacji, lub naprawy sprzętu.

Ile kosztuje ubezpieczenie roweru?

Przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli do kosztów polisy. Ile właściwie kosztuje ubezpieczenie roweru? W tym wypadku cena zależy od wartości roweru oraz od pakietu, z którego chcemy skorzystać. Ceny mogą się także różnić w zależności od ubezpieczycieli.

Zazwyczaj możemy spotkać się z ofertą, która obejmuje roczną składkę o wartości od 9 proc. do 15 proc. aktualnej wartości roweru. Pakiet standardowy OC ubezpieczenia rowerowego to natomiast koszt około 50 zł. Natomiast jeśli dodatkowo chcesz ubezpieczyć rower od kradzieży, musisz średnio zainwestować dodatkowe 100 - 120 zł. Wynika to z faktu, że rowery są częstym łupem złodziei, przez co prawdopodobieństwo, że ubezpieczyciel będzie musiał wypłacić Ci należne ubezpieczenie, jest większe. Warto zauważyć, że polisa ubezpieczenia roweru ma wartość nawet do 100 000 zł, oczywiście w zależności od opłacanej składki.

Większość doświadczonych rowerzystów poleca wykupienie ubezpieczenia w Krajowym Rejestrze Rowerowym. Nie jest to firma ubezpieczeniowa, tylko organizacja, której celem jest walka ze sprzedażą kradzionych rowerów. W przeciwieństwie do większości ubezpieczycieli KRR ubezpiecza rowery także od kradzieży z ulicy bądź z zamkniętego pomieszczenia. Dodatkowo otrzymujesz naklejkę identyfikacyjną na rower, która zwiększa szansę na wytropienie twojego pojazdu w przypadku kradzieży.

