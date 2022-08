Polska fabryka broni była na skraju przepaści. Dziś biznes kwitnie

Historia radomskiego „Łucznika” zaczyna się od deficytu. Granice Polski, odzyskane po 1918 roku są kruche i niestabilne. Żeby je utrzymać, potrzebna jest porządna, regularna armia, uzbrojona w coś, co strzela. Najlepiej byłoby, gdyby strzelało celnie, daleko, a amunicją mogli się wymieniać poszczególni żołnierze.

Broń polskie wojsko miało. Problem polegał na tym, że składało się ono z żołnierzy, którzy służyli wcześniej w różnych innych armiach, np. austro-węgierskiej, Legionach Piłsudskiego, czy niemieckiej. Broń, którą mieli, także była różna i miała różne kalibry. Dlatego na początku niepodległej Polski rodzimych żołnierzy widywało się z niemieckimi „Mauserami”, austriackimi „Mannlicherami”, rosyjskimi „Mosinami”, francuskimi „Lebelami” i brytyjskimi „Enfieldami”.

Choć sytuacja gospodarcza kraju nie wyglądała wcale najlepiej, w 1922 roku podjęto ważną decyzję. Nie będzie importu broni, a za uzbrojenie polskich żołnierzy będzie odpowiadać odbudowany rodzimy przemysł.

Fabryka w Radomiu

W 1922 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych powołało specjalną komisję, która miała ustalić lokalizacji nowej fabryki broni. Jej członkowie uznali, że najlepszym miejscem będzie Radom.

„Miasto charakteryzowało się doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi, dysponowało elektrownią, działały tutaj duże warsztaty kolejowe, kilka prywatnych zakładów metalowych i odlewniczych, a także liczne warsztaty rzemieślnicze branży metalowej. Znaczący był też fakt istnienia tutaj szkół zawodowych, mogących kształcić kadry dla przemysłu. Uwaga członków komisji skupiła się szybko na folwarku »Mariackie«, leżącym w południowo-zachodniej części miasta, a znajdującym się w dyspozycji Skarbu Państwa” – pisze radomski historyk, dr Sebastian Piątkowski.

Cztery lata później Państwowa Wytwórnia Broni w Radomiu rozpoczęła pracę. W fabryce było wtedy 900 maszyn, które pochodziły przede wszystkim z przejętej przez państwo fabryki „Herman Knoppe Werke” w Gdańsku, gdzie produkowano wcześniej niemieckie karabiny „Mauser” wz. 98. Maszyny obsługiwało 800 pracowników.

Legendarny pistolet

Na początku lat 30., gdy fabryka pracowała już na pełnych obrotach, a polska armia zbroiła się w produkowane tam karabiny, w zakładach „Łucznik” rozpoczęto pracę nad jednym z najważniejszych jej wyrobów.

Chodzi o pistolet „Vis”, zaprojektowany przez Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego, w oparciu o niemniej udany amerykański pistolet „Colt” M1911. Broń uznawana była przez wielu ekspertów za wyjątkowo celną i niezawodną. Wkrótce też zapadła decyzja o tym, że „Vis” stanie się podstawową bronią osobistą polskich oficerów.

„Ogólny wkład Fabryki Broni w Radomiu w uzbrojenie Wojska Polskiego w okresie międzywojennym jest imponujący. Jak wyliczył Wojciech Nalberski, należy szacować go na ok. 470 tys. sztuk karabinów i karabinków »Mauser« oraz ponad 30 tys. sztuk pistoletów »Vis«, doliczając do tego również produkcję dodatkową: bagnety, ładownice, pasy, wyciory, pistolety na naboje gazowe itd. Warto również przypomnieć, że w Radomiu przygotowano także eksperymentalne serie uzbrojenia opracowywanego przez polskich konstruktorów, które jednak nie weszło nigdy do masowej produkcji – karabinu ciśnieniowego, »karabinka Budzyńskiego«, czy też »karabinka Kuczyńskiego«” – pisze dr Piątkowski.

Rowery „Łucznik”

Krótko przed rozpoczęciem produkcji pistoletów „Vis” radomskie zakłady rozpoczęły produkcję innego flagowego produktu. Tym razem nie chodziło o broń, a o rower.

Jednoślady wytworzone w radomskiej fabryce broni były pierwszymi polskimi rowerami, produkowanymi na masową skalę. W sezonie zakład wytwarzał do 5000 rowerów miesięcznie, podczas gdy pozostałe wytwórnie prywatne osiągały do 6.000 szt. rocznie.

Rowery z Radomia reklamowano jako „Polski rower na polskie drogi” i zachęcano do „zwiedzania Polski na polskim rowerze”.

W szczytowym okresie radomska fabryka produkowała 13 różnych modeli, w tym turystyczne i wyścigowe. Choć rower dziś nie kojarzy się z armią, w latach 30. jeden z modeli wytwarzanych przez „Łucznika” był przeznaczony specjalnie dla wojska.

Części dla Wermachtu

Po wybuchu II wojny światowej fabryka w Radomiu stanęła. Najpierw została zbombardowana, a później doszczętnie splądrowana. Gdy Niemcy weszli na jej teren, była praktycznie kupą gruzów.

Przestój nie trwał jednak długo. Okupanci błyskawicznie wznowili produkcję części do karabinów „Mauser”, wykorzystywanych przez Wermacht, oraz pistoletów „Vis”, które wyjątkowo spodobały się niemieckiej armii.

Ze względów bezpieczeństwa w Radomiu produkowano komplety części, ale bez luf. Gotowa broń była montowana w niemieckiej fabryce Steyr-Daimler-Puch.

Mimo to, pracownicy fabryki i tak wynosili z niej części, z których – już w warunkach konspiracyjnych – produkowano broń dla ruchu oporu. Z tego właśni powodu w 1942 roku 25 pracowników „Łucznika” zostało rozstrzelanych.

Tetetka i pepesza

Gdy II wojna światowa miała się ku końcowi, radomska fabryka znów została splądrowana. Tym razem jednak nie przez przypadkowych szabrowników, a przez niemiecką armię. Wszystkie materiały i maszyny wywieziono do Niemiec.

Park maszynowy zaczęto odnawiać po przejęciu Radomia przez Armię Czerwoną. Początkowo urządzenia konfiskowano i przenoszono do fabryki z niewielkich, przydomowych warsztatów. Część pozyskano także z fabryki amunicji w Skarżysku Kamiennej. Później do Radomia zaczęły trafiać maszyny z przejętych przez Sowietów niemieckich fabryk.

Radomska fabryka uznawana była za jeden z kluczowych elementów polskiego przemysłu. Już w 1946 roku zakład produkował radziecki pistolet TT, oraz pistolet maszynowy PPSZ, zwany popularnie „pepeszą”.

Plan 6-letni

Okres największego rozwoju radomskich zakładów rozpoczął się w 1950 roku, kiedy to Polska zaczęła realizować Plan 6-letni. Plan miał zwiększyć industrializację kraju na wzór Związku Radzieckiego i zwiększyć produkcję przemysłową o 85-proc. Właśnie wtedy podjęta została decyzja o rozbudowie „Łucznika”. Wtedy też zmieniono nazwę fabryki na Zakłady Metalowe im. Generała Waltera w Radomiu.

W latach 50. i 60. zakłady w Radomiu produkowały przede wszystkim broń sowiecką, czyli karabiny Mosin i pistolety maszynowe PPS. W 1957 roku magazyny fabryki opuściły pierwsze egzemplarze legendarnego karabinu AK-47, zaprojektowanego przez Michaiła Kałasznikowa.