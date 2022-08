Budowlanka traci oddech. Potwierdzają to te dane

GUS opublikował dziś dwa zestawy danych, z których wynika, że gospodarka spowalnia. Pierwszy dotyczy sprzedaży detalicznej, która w lipcu rosła wolniej niż w czerwcu.Spowolnienie zaliczyła także produkcja budowlano-montażowa – w lipcu poszła w górę o 4,2 proc. rok do roku, co oznacza spadek w stosunku do czerwca o 6,3 proc.

To odczyty wyraźnie gorsze od prognoz. Ekonomiści oczekiwali bowiem wzrostu rok do roku o 6,6 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca spadku o 4,8 proc. To dane w cenach stałych i dotyczące przedsiębiorstw budowlanych o liczbie pracujących powyżej dziewięciu osób.

twitter

Deweloperzy budują mniej

Koniunktura w budownictwie ostatnio wyraźnie pogarsza się. Widać to również w innych danych: liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadła w pierwszej połowie 2022 roku. Wydano także mniej pozwoleń na budowę i zgłoszono mniej projektów budowlanych niż przed rokiem.W pierwszym półroczu 2022 roku oddano do użytkowania 109,4 tys. mieszkań. To o 3,8 proc. więcej niż w roku ubiegłym w tym samym okresie.

Od początku roku do końca czerwca rozpoczęto budowę 119,7 tys. mieszkań. To aż o 17,2 proc. mniej niż w I połowie 2021 roku.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadła także w ujęciu miesięcznym. W czerwcu spadek wyniósł 6,7 procent.

Czytaj też:

Pozytywne wieści z rynku nieruchomości. Spada cena małych działek