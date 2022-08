Włosi odkryli złoża gazu. Mogą się uniezależnić od Gazpromu

Francuska Total Energies i włoska Eni odkryły położone ok. 160 kilometrów od wybrzeża Cypru złoże gazu. Jak podaje włoska spółka, nowoodkryte złoże może zawierać ok. 70 mln metrów sześciennych gazu. A nie wykluczone, że jest go jeszcze więcej.

Spółki posiadają po 50 proc. udziałów w bloku wydobywczym, w którym odkryto nowe złoże. Włoski koncern Eni zapowiedział, że zamierza uruchomić wydobycie najszybciej, jak to będzie możliwe.

Gaz dla Europy

Jak czytamy w komunikacie włoskiej spółki, odkrycie pozwoli na uruchomienie dodatkowego potencjału w regionie i sprawi, że europejskie kraje będą mogły uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji.

Na razie Włochy szukają alternatywnych źródeł gazu. Jak podaje "Financial Times", koncern Eni podpisał umowy z dostawcami gazu z Algierii, Egiptu, Republiki Konga i Angoli.

Gazprom odcina gaz

W zeszłym tygodniu Gazprom ogłosił, że od 31 sierpnia do 2 września br. dostawy gazu przez Nord Stream 1 zostaną wstrzymane. Rosyjski koncern zapewnia jednak, że od 3 września dostawy zostaną wznowione.

Już teraz przez gazociąg Nord Stream 1 przepływa ograniczona ilość gazu. Pod koniec lipca Gazprom ogłosił, że z powodu prac konserwacyjnych zmniejszył dostawy gazu do Europy Zachodniej do 20 procent maksymalnej przepustowości. Jako oficjalny powód Rosjanie wymieniają "prace konwersacyjne", ale po stronie Zachodu mało kto daje wiarę takim tłumaczeniom. Unia Europejska oskarża Moskwę o używanie energii jako broni do szantażowania krajów UE i działania odwetowe za wprowadzone w ostatnich miesiącach sankcje w związku z atakiem Rosji na Ukrainę (w przyszłą środę minie dokładnie pół roku od rozpoczęcia inwazji).

