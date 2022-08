Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej. Jest decyzja

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy, który wydłuża obowiązywanie tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, że utrzymane zostaną niższe stawki podatku VAT, które nałożono na pewne kategorie produktów, by spowolnić wzrost cen.

Niższe stawki VAT

W ramach tarczy antyinflacyjnej obniżona została stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.). Stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., zaś stawka tego podatku na gaz wynosi 0 proc.

Zerowa stawka VAT obowiązuje także w przypadku podstawowych produktów spożywczych, oraz wykorzystywanych w rolnictwie nawozów sztucznych.

Inflacja nie odpuszcza

Przypomnijmy, że z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w lipcu br. wyniosła 15,6 proc. rok do roku, wobec 15,5 proc. w czerwcu. Największe wzrosty odnotowano w następujących obszarach: transport (27,7 proc.), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (25,3 proc.), restauracje i hotele (16,4 proc.), żywność i napoje bezalkoholowe (15,3 proc.), oraz rekreacja i kultura (11,3 proc.).

– Nasz zespół makroekonomiczny spodziewa się tego, że szczyt powinien być w sierpniu. To powinno być mniej więcej na poziomie 15,5-15,7 procent, czyli poniżej 16 procent. Większość zespołów makroekonomicznych podobnie prognozuje ten miesiąc – powiedział Arak. – Pierwszym sygnałem dla tego są dane z tak zwanej inflacji producenckiej, które spadły miesiąc do miesiąca, co by pokazywało, że mniej więcej w lipcu czy sierpniu dochodzimy do szczytu odczytów inflacyjnych – dodał.

