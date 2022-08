Lot na księżyc odwołany. Artemis nie wystartuje

Start rakiety Artemis 1 planowano na godz. 14.33 polskiego czasu. Odliczanie jednak przerwano, bo w kadłubie rakiety pojawiły się pęknięcia. Doszło też do wycieku wodoru.

Kolejną próbę startu będzie można podjąć w piątek. Na razie jednak decyzja w tej sprawie nie zapadła.

– Musimy poczekać i zobaczyć, co wyniknie z danych, które zebrano i jaka będzie decyzja zespołu startowego, co do tego, co będzie dalej – powiedział rzecznik NASA.

Następca promów kosmicznych

Misja Artemis I to dziewiczy lot rakiety Space Launch System czyli pierwszego od czasów promów kosmicznych, pojazdu kosmicznego NASA. Do tej pory amerykańska agencja korzystała z usług partnerów komercyjnych, ale program, który zakłada powrót astronautów na księżyc po ponad 50 latach przerwy, skłonił agencję do inwestycji liczonej w dziesiątkach miliardów dolarów.

Zanim jednak na Srebrnym Globie znów postawią stopę astronauci, a wśród nich pierwsza kobieta, na orbitę naturalnego satelity Ziemi polecą trzy manekiny, które mają pomóc NASA w zebraniu niezbędnych danych. Na pokładzie kapsuły Orion, która jest umieszczona na szczycie rakiety SLS, znajdą się Campos, Helga i Zohar, czyli trójka fantomów, wyposażonych tak, jak przyszli astronauci.

Powrót na księżyc

Jeśli program Artemis 1 się powiedzie, w 2024 roku NASA planuje przeprowadzić lot załogowy (Artemis 2). Zwieńczeniem programu ma być lądowanie na Księżycu i założenie tam, stałej bazy.

Kolonizacja Księżyca ma być jednym z kroków w kierunku załogowych lotów, a następnie także założenia stałych baz na Marsie.

