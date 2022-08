Wzrosną ceny PlayStation 5. Sony tłumaczy się inflacją

W Wielkiej Brytanii cena konsoli PlayStation 5 wzrośnie o 30 funtów. Ceny w Unii Europejskiej pójdą w górę o 50 euro, a w Kanadzie o 20 dolarów. Jedynym krajem, w którym wzrostu cen nie będzie, są Stany Zjednoczone. Jak tłumaczy w rozmowie z BBC Piers Harding-Rolls, analityk branży w firmie Ampere Analysis, zajmującej się badaniami nad grami, pozostawienie cen na obecnym poziomie w USA to efekt rosnącej siły dolara.

Producent PlayStation, japoński koncern Sony, wyjaśnia, że decyzja o wzroście cen wynika z inflacji i rosnących kosztów produkcji sprzętu.

„Globalne środowisko gospodarcze jest wyzwaniem, z którym bez wątpienia doświadcza wielu z was na całym świecie” – napisał na blogu Jim Ryan, prezes i dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment.

Odpowiedź rywali

Choć problem z dostępnością części i wysokie ceny komponentów dotyczą całej branży, na wzrost cen swoich produktów nie zdecydowali się najwięksi konkurenci Sony, czyli Microsot i Nintendo.

„Naszą konkurencją jest różnorodność rozrywki na świecie i zawsze myślimy o cenach pod kątem wartości oferowanej przez nas zabawy” – powiedział gazecie Nikkei prezes Nintendo Shuntaro Furukawa.

Tańszy sprzęt do grania

Niebawem może się okazać, że spadną ceny kart graficznych, a wraz z nimi m.in. laptopów do gier i komputerów PC. Niedawno Jensen Huang, dyrektor generalny firmy Nvidia — wiodącego producenta kart graficznych — poinformował, że firma ma nadprodukcję. To ważne, bo wcześniej takiego sprzętu na rynku brakowało, przez co ceny produktów osiągały rekordowe wysokości.

„Nasza strategia polega na sprzedaży znacznie poniżej obecnych poziomów sprzedaży na rynku, aby dać kanałowi możliwość skorygowania” – powiedział.

