Racjonowanie energii. Szef paliwowego giganta zabiera głos

Dyrektor generalny Shell, Ben van Beurden, ostrzegł, że Europa może potrzebować racjonowania dostępu do energii przez kilka lat, ponieważ kryzys, z którym boryka się region, prawdopodobnie potrwa dłużej niż jedną zimę.

Prognozy szefa największej europejskiej firmy naftowo-gazowej pojawiły się po tym, jak dalsze cięcia rosyjskich dostaw spowodowały, że europejskie hurtowe ceny gazu w zeszłym tygodniu osiągnęły rekordowy poziom, grożąc pogrążeniem gospodarki kontynentu w głębokiej recesji.

„Może być tak, że mamy wiele zim, w których musimy jakoś znaleźć rozwiązania poprzez oszczędność wydajności, racjonowanie i bardzo, bardzo szybkie tworzenie alternatyw” – powiedział. Dodał, że kryzys będzie dla Europy testem solidarności.

Kryzys energetyczny

Rządy w całej Europie stoją w obliczu kryzysu energetycznego wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę i późniejszymi cięciami w dostawach gazu. Politykę Władimira Putina, polegającą na zakręcaniu kurka krajom zachodu Europy politycy nazywają „szantażem gazowym”.

W zeszłym tygodniu europejska referencyjna cena gazu wzrosła o prawie jedną trzecią, do ponad 343 euro za megawatogodzinę. To ponad 30 razy więcej niż ceny sprzed dwóch lat i ponad 10 razy więcej niż w USA.

Zakłócenia w systemie

Fiński koncern Fortum poinformował w poniedziałek, że zwrócił się do fińskiego rządu, swojego większościowego udziałowca, o większe wsparcie po tym, jak zabezpieczenie potrzebne do zabezpieczenia rosnących cen energii podskoczyło o 1 mld euro w ciągu tygodnia do euro 5 mld.

Fortum wezwało organy regulacyjne do pomocy w stabilizacji rynku energii poprzez dostosowanie wymogów dotyczących zabezpieczeń, ostrzegając, że niewypłacalność mniejszego gracza spowoduje „poważne zakłócenia w skandynawskim systemie elektroenergetycznym”.

