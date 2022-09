Allegro z bezpłatnymi dostawami tego samego dnia. Oto jak z nich skorzystać

Polski gigant e-commerce rozpoczął dostawy „same day”, obiecujące dostarczenie przesyłki do automatu One Box już w dniu zamówienia produktu. Przy zakupach należy używać filtrów „Allegro One Box” lub „dostawa dzisiaj”.

Szybkie dostawy Allegro One Box – jak skorzystać?

W oficjalnym komunikacie Allegro zaznacza, że usługa jest bezpłatna dla użytkowników z abonamentem Smart i obowiązuje przy zakupach za minimum 40 zł. Szybkie dostawy do automatów to rozwinięcie szybkich dostaw pod drzwi w programie Allegro One Kurier.

Szybkie dostawy dostępne są na początek w dziesięciu aglomeracjach: Warszawie (i okolicach), Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Częstochowie, Bytomiu, Toruniu, Katowicach wraz z miastami aglomeracji śląskiej.

Allegro One Box – ekologicznej

Firma chwali się też, że dostawy do automatów są opcją, która powinna cieszyć osoby dbające o środowisko. Allegro za każde 10 przesyłek przekazanych do automatów One Box i punktów odbioru sadzi w imieniu klienta drzewo. 95 proc. automatów jest też pokrytych roślinnością.

Od pewnego czasu trwa także akcja bezpłatnego odbioru używanych sprzętów elektronicznych i elektrośmieci.

Zmiany w zarządzie Allegro

Na początku września ze stanowiska prezesa grupy Allegro odejdzie Francois Nuyts. Zastąpi go Roy Perticucci, który wcześniej współpracował m.in. z Amazonem i Tesco.

Francois Nuyts przejął stery grupy Allegro w 2018 roku. Wcześniej przez 13 lat pracował dla europejskiego Amazona, gdzie zajmował różne stanowiska w angielskich, francuskich, włoskich i hiszpańskich strukturach koncernu.

