Spadają ceny żywności. W tym cukru i oleju

W sierpniu wskaźnik cen żywności FAO w sierpniu br. wyniósł średnio 138,0 pkt, w stosunku do lipca br. spadł o 2,7 pkt. Mimo spadku wskaźnik globalnych cen żywności nadal jest bardzo wysoki, o ponad 10 pkt wyższy, niż rok temu.

Tańszy olej i cukier

Na liście produktów, które staniały, są m.in. oleje i inne tłuszcze roślinne. W tej kategorii wskaźnik FAO spadł w ciągu miesiąca o 3,3 pkt i był o 2,5 proc. niższy, niż rok temu.

Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, spadek w tej kategorii produktów to efekt obniżenia światowych cen oleju palmowego, słonecznikowego i rzepakowego, które z rekompensowały wyższe notowania oleju sojowego.

Indeks cen cukru FAO w sierpniu wynosił 110,4 punktu, o 2,4 pkt mniej niż lipcu i był jednocześnie najniższy od lipca 2021 roku.

Tańsze zboże

Wyraźny spadek cen zaliczyły także zboża. Indeks FAO spadł do 145,2 pkt, czyli o 2,0 punktu w stosunku do lipca br., ale nadal był o 14,8 punktu powyżej wartości z sierpnia 2021 roku. Jak czytamy w raporcie, sierpniowy spadek cen zbóż to m.in. efekt zwiększonej podaży, jaką zwykle notuje się w miesiącach letnich, podczas żniw.

Do spadku cen przyczyniło się także wznowienie eksportu produktów rolnych przez Ukrainę, co doprowadziło do wyraźnego zwiększenia podaży zbóż na światowych rynkach.

Trzeba pamiętać, że już w przeszłości było widać, że zmiany odczytów indeksu Agendy ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa są widoczne w polskich sklepach dopiero miesiące po jego przedstawieniu. Ewentualnych efektów można się na półkach sklepowych spodziewać dopiero jesienią, czy zimą. Obecne wzrosty cen wynikają m.in. z widocznych w indeksie gwałtownych wzrostów z niedalekiej przeszłości.

Należy także pamiętać, że indeks FAO przedstawia ceny podstawowych, nieprzetworzonych produktów rolnych. Ceny mogą się zmieniać w zależności od konkretnej branży przemysłu spożywczego, wraz z przetworzeniem produktów.

