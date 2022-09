Wsparcie dla przedsiębiorców znad Odry. Sejm zagłosował

Za przyjęciem ustawy głosowało 429, jedna osoba była przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Odrzucono wszystkie poprawki, zgłoszone przez polityków opozycji.

– Głosujemy za tą ustawą, mając pełną świadomość jej mankamentów, bo jest to pomoc niewystarczająca – powiedziała podczas obrad Sejmu Joanna Mucha, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Pod koniec sierpnia rząd przyjął projekt ustawy w sprawie pomocy przedsiębiorcom, którzy z powodu skażenia Odry utracili dochody. Chodzi zwłaszcza o firmy z branży turystycznej, które po wykryciu skażenia, straciły klientów.

„Firmy funkcjonujące, korzystające z tych dóbr narodowych, które ucierpiały w wyniku zaistniałych zdarzeń, muszą otrzymać wsparcie” – mówiła podczas konferencji wiceszefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Warunki otrzymania wsparcia

Aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał wykazać spadek przychodów powyżej 50 proc. w tym miesiącu w stosunku do przychodu uzyskanego w czerwcu-lipcu br., bądź lipca lub sierpnia ubiegłego roku. Wsparcie wyniesie 3010 zł i obejmie przedsiębiorców działających na terenie 34 powiatów leżących nad Odrą. Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną.

Rząd szacuje, że po wsparcie zgłosi się ok. 10 tysięcy podmiotów (ok. 68 tysięcy pracodawców i pracowników). Jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do 31 lipca br. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca bieżącego roku.

