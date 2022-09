Anna Moskwa dla „Wprost”: Nikt nie powiedział, że węgiel będzie za darmo

Eliza Olczyk, Joanna Miziołek, „Wprost”: Jaką temperaturę będziemy mieli tej zimy w mieszkaniach – 18 stopni Celsjusza, 17, 15?

Anna Moskwa: Będziemy mieli taką, jaką sobie ustawimy.

A ile nas to będzie kosztowało?

Mam nadzieję, że oszczędzanie jest już nawykiem w polskich domach. Są takie pomieszczenia, których używamy mniej i tam możemy przykręcać kaloryfery. W blokach są przestrzenie wspólne. Nie raz widziałam zimą pootwierane na klatkach schodowych okna i kaloryfery rozkręcone na maksymalną temperaturę.

Bez względu na to, czy jest kryzys, czy go nie ma, powinniśmy oszczędzać zarówno ciepło, jak i wodę. Sama wdrożyłam sporo rozwiązań oszczędnościowych i to naprawdę działa.

Ludzie w małych spółdzielniach dostają podwyżki czynszów tak duże, że pochłaniają np. prawie całe ich emerytury. Mają być skazani na wybór czy płacić czynsz czy kupować jedzenie?

Sejm pracował w piątek nad ustawą o dodatkach do ciepła. W tej ustawie mamy rekompensaty dla dużych i małych ciepłowni oraz dla właścicieli domów. Duże ciepłownie takie jak np. warszawskie Siekierki mają specjalne taryfy. Jeżeli chcą wprowadzić podwyżki, to muszą je uzgodnić z Urzędem Regulacji Energetyki, czyli muszą uzasadnić, że koszt jaki ponoszą wzrósł i o ile. W ten sposób wzrost cen jest pod kontrolą. Kłopot jest z małymi ciepłowniami (poniżej 5MW), które nie są objęte taryfami. Takich ciepłowni jest w całej Polsce ok. 700.

Zdecydowaliśmy, że zastosujemy mechanizm, który będziemy stosować dla instytucji wrażliwych, w tym m.in. dla szpitali, przedszkoli, żłobków. organizacji pozarządowych, domów dziecka, noclegowni itd. Całą tę grupę będą obsługiwać gminy, które otrzymają pieniądze na dopłaty do ciepła tak, by podwyżka dla odbiorców nie była wyższa niż 40 proc. Na tej samej zasadzie – żeby wzrost kosztów nie był wyższy niż 40 proc. – ustaliliśmy wysokość dopłat do ogrzewania dla indywidualnych gospodarstw. Dopłata wyniesie nawet 3900 złotych, kiedy źródłem jest gaz.

Co powinien zrobić emeryt, o którym rozpisywały się media, a któremu po podwyżce czynszu zostawało 200 zł na życie na cały miesiąc?

Po pierwsze może otrzymać dodatek osłonowy – nawet ponad 1400 zł. Wniosek można złożyć do końca października. Może to nie jest bardzo dużo, ale w takiej sytuacji warto po to sięgnąć. Jest 14. emerytura, już wypłacana. Poza tym jego czynsz po wejściu w życie ustawy, o której mówiliśmy będzie skorygowany na cały sezon grzewczy i to zarówno dla ogrzewania, jak i dla ciepłej wody.