Premier Morawiecki stanowczo o działaniach UE. „Machina, która służy głównie największym, zacina się”

- Spodziewając się, że nadejdzie kryzys, przygotowaliśmy propozycje, projekty, które miały osłaniać polską gospodarkę; które mają pomóc gospodarce wyjść z kryzysu. Pierwsze to te, które dotyczą ludzi, szczególnie tych, którzy najmniej mogą, są najbardziej wrażliwą częścią społeczeństwa. Stąd nasze dodatki osłonowe, tarcza antyinflacyjna, obniżka podatków, najpierw poprzez podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł, a potem obniżka podatku do poziomu 12 proc. – mówił otwierając drugi dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczy premier Mateusz Morawiecki i dodał, że drugi projekt obejmował przygotowanie programów inwestycyjnych wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Jak podkreślił, musimy mieć jednak odpowiedź na kryzys na poziomie europejskim, a najlepiej globalnym. – Niezależnie od tego, jak oceniamy UE, jedno jest pewne. Proces podejmowania decyzji jest bardzo powolny. Machina, która służby głownie największym wyraźnie się zacina. To nie są tylko moje obserwacje. To także obserwacje mniejszych krajów. Mamy pewien strukturalny deficyt, niedoskonałość w procesie podejmowania decyzji – mówił szef rządu.

Premier w Karpaczu. Krytykował działania Unii Europejskiej

- Budujemy koalicję państw ws. czasowego obniżenia kosztów ETS (Europejskiego Systemu Handlu Emisjami - red.) i mechanizmu zmiany kalkulacji cen źródeł energii – zaznaczył.

- Apelujemy, aby doszło do przebudowy szybciej, tu i teraz. Wzywamy do tego z coraz szerzej rosnącą grupą państw, które dopominają się, że musimy szybciej zacząć działać, bo będziemy mieć pogłębienie kryzysu. Obniżenie cen energii jest racją stanu UE i Polski. Musimy uzbroić się w instrumenty, które pozwolą przetrać jesień, zimę i wiosnę. Wpływ pakietów sankcyjnych będzie coraz bardziej widoczny w ciągu najbliższych miesięcy. My, państwa demokratyczne, wolny Zachód, chcemy nie tylko przetrwać, chcemy wygrać i pomóc Ukrainie – mówił Morawiecki.

Premier: Dla wielu mieszkańców zachodu latte i Netflix mogłyby być ważniejsze od obrony ich państwa

Premier zauważył, że Ukraina dzielnie, bohatersko walczy na polu bitwy. – Rosja chce rzucić na kolana gospodarkę ukraińską przez doprowadzenie jej do bankructwa. Ukraińcy bronią swojego niedoskonałego kraju. Nie wiem czy dla wielu mieszkańców Zachodu latte i Netflix nie byłyby ważniejsze od obrony ich państwa – zaznaczył.

- Wzywam dziś UE do realizacji naszych zobowiązań podjętych na czerwcowej Radzie Europy, przekazania środków pomocowych, nie tylko grantowych, także pożyczkowych. UE nie jest zbyt szczodra, mimo że tam, na ukraińskim froncie giną ludzie. Nie po raz pierwszy w naszej historii. Na Zachodzie ma miejsce jednak pewna rewolucja myślenia o tej wojnie. (...) Musimy wstrząsnąć świadomością państw UE – mówił szef polskiego rządu.

Czytaj też:

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Pierwszy dzień za nami