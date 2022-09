Ciemność, zima i nędza. Gazprom straszy Europę filmem pt. „To będzie długa zima”

Jak co roku jesienią Moskwa, straszy Europę trzaskającymi mrozami, na które lekarstwem może być tylko gaz z Rosji. O ile w poprzednich latach propaganda posługiwała się w tym celu prognozami pogody, to w tym roku Gazprom przygotował specjalny filmik, pokazujący jakie męczarnie czekają UE za to, że opiera się Rosji.

Karą ma być brak gazu i sroga, syberyjska zima, które skuje miasta opornej Europy.

Korporacyjny przekaz flagowej firmy rosyjskiego reżimu sklecony został z ponurych zdjęć syberyjskiego Krasnojarska, które nie jest nawet podłączone do rosyjskiej sieci gazowej. Atmosferę grozy ma potęgować smutna piosenka pt. „Zima będzie wielka”, napisana przez Jurija Wizbora, pół Ukraińca, pół Litwina, którego ojciec padł ofiarą stalinowskich czystek.