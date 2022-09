XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu za nami

We wtorek 6 września w Karpaczu rozpoczęło się XXXI Forum Ekonomiczne, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce. To okazja do spotkań i dyskusji pomiędzy przedstawicielami świata polityki i biznesu. Swój udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 4 tys. gości, w tym przedstawiciele polskiego rządu, z premierem Mateuszem Morawieckim na czele.

Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Wśród dominujących tematów są m.in. rozwój gospodarki w dobie pandemii, wojna w Ukrainie, rosnące ceny czy problemy z łańcuchami dostaw.

Raport o stanie gospodarki

Tegoroczne Forum otworzyła prezentacja raportu o stanie gospodarki, przygotowanego przez organizatorów konferencji i ekspertów Szkoły Głównej Handlowej.

– Każda publikacja i każda rozmowa międzynarodowa po 24 lutego 2022 roku musi uwzględniać wszystkie konsekwencje związane z wybuchem wojny. Wojna przemeblowała zarówno architekturę europejskiego bezpieczeństwa, jak również europejską gospodarkę. I nie tylko europejską – powiedział podczas prezentacji raportu Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Kryzys gospodarczy

Jak mówił w jednym z pierwszych paneli dyskusyjnych prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, w ciągu ostatnich dwóch lat Polska doświadczyła aż pięciu wzrostów gospodarczych.

– Najpierw mieliśmy pandemię, która spowodowała ryzyko głębokiej recesji, upadłości firm, utraty miejsc pracy. Po tej recesji gospodarka, na szczęście, dość dynamicznie odbiła, ale niestety pojawiły się potężne problemy, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw – powiedział.

Kolejne wstrząsy gospodarcze to już następstwa ataku Rosji na Ukrainę, czyli kryzys uchodźczy, szalejące ceny energii, oraz wysokie ceny żywności, a co za tym idzie galopującą inflację. Zdaniem prezesa PFR, kluczem do wyjścia z kryzysowej sytuacji jest międzynarodowa współpraca.

Debata premierów

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia Forum była debata premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Czech Petra Fiali. Szefowie obu państw poruszali m.in. temat odbudowy Ukrainy.

– Nasze wspólne spojrzenie powoduje, że razem wywieramy bardziej skuteczny wpływ, również na naszych partnerów w Komisji Europejskiej – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Nawiązał też do kryzysu energetycznego i zmian, jakie w polityce klimatycznej zachodzą po agresji Rosji na Ukrainę i odcięciu Zachodu od tamtejszych surowców.

– Dziś jesteśmy już za okresem beztroski, mamy problemy ekonomiczne i musimy podejmować decyzje. Musimy się pozbyć uzależnienia od Rosji, od dyktatury, która walczy za nami za pośrednictwem energii. Musimy dostosować swoją politykę energetyczną tak, żeby dało się ją zrealizować – powiedział Petr Fiala.

Drugi dzień debat

Drugi dzień także obfitował w ciekawe wydarzenia. W ramach Forum Ochrony Zdrowia odbyła się m.in. debata „Health Innovation Hub Network CEE – partnerstwo na rzecz trwałego i odpornego systemu opieki zdrowotnej w Europie Środkowo-Wschodniej”. Paneliści starali się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rządy tych krajów mogłyby skuteczniej współpracować ze sobą i z podmiotami zewnętrznymi, aby wspierać trwałość i odporność systemów opieki zdrowotnej?

Bardzo ciekawa była także konferencja firmy Żabka, czyli jednej z najbardziej znanych sieci handlowych. Przedstawiciele firmy pokazali po raz pierwszy nowy koncept sklepów, które już niebawem będą powstawać w kraju. Pierwszy z nich już 23 września ruszy z Poznaniu.

Ludzie wracają na Księżyc. NASA na Forum Ekonomicznym

Wieczór drugiego dnia był prawdziwą gratką dla fanów kosmosu. Na Forum Ekonomicznym pojawił się bowiem Alexander MacDonald, dyrektor finansowy NASA. Co ciekawe, sam poruszył polski wątek w eksploracji kosmosu. Odniósł się do udziału Polskiej Agencji Kosmicznej w programie Artemis, który zakłada powrót ludzi na Księżyc. – Astronauci nie zostali jeszcze wybrani, ale jako że NASA współpracuje m.in. z ESA przy budowie Gateway, jest bardzo możliwe, że w przyszłości europejscy astronauci – w tym także polscy – mogą polecieć w ramach misji Artemis. Nie składam dziś żadnych obietnic, mówię tylko, że to możliwe – powiedział dyrektor finansowy NASA.

Program Artemis ma trudny start. Rakieta SLS zmaga się bowiem z wyciekami jednego z elementów paliwa rakietowego, przez co jej start został już dwukrotnie odwołany. NASA nie obawia się jednak o przyszłość programu. – Program Artemis jest pierwszym programem od Apollo, który przetrwał zmianę prezydenta w USA. TO daje mi ogromną nadzieję – powiedział Alexander MacDonald.

Człowiek Roku wybrany. Nie mogło być inaczej

Organizatorzy Forum Ekonomicznego postanowili przyznać nagrodę Człowieka Roku osobie, która niewątpliwie na ten tytuł zasłużyła. Laureatem został prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W jego imieniu wyróżnienie odebrał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. W ten sposób doceniono nie tylko postawę prezydenta, ale także bohaterstwo narodu ukraińskiego. Specjalną laudację na cześć laureata wygłosił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

– Z tygodnia na tydzień stał się pan najbardziej znanym politykiem świata. Ukraina broniła się, a pan codziennie nam o tym mówił. Ukraina się broniła tak, jak nikt z nas sobie nie wyobrażał, że to jest możliwe, a pan nam to codziennie potwierdzał w swoich relacja z oblężonego naprzód Kijowa, a potem kierującego bohaterską obroną Ukrainy miasta – powiedział.

– Pan zasługuje na nagrodę nieporównanie większą i mamy wszyscy nadzieję, że ta nagroda z Forum Ekonomicznego będzie początkiem ogromnego uznania dla pana prezydenta w następnych miesiącach i latach – dodał.

Trzeci dzień Forum

Ostatni dzień XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu także obfitował w ciekawe wydarzenia. W debacie o ciemnej stronie transformacji cyfrowej wziął udział m.in. Giuliame Pitrona, autor książki „The War of Rare Metals”.

– Nie ma czystego i odpowiedzialnego świata bez metali, a przecież będziemy potrzebować ich coraz więcej. Miedź, aluminium, żelazo – nie tylko te. Także nikiel, lity, kobalt, wolfram, metale ziem rzadkich, np. neodym, niezbędny do produkcji silników elektrycznych. Musimy zabezpieczać te zasoby, a nie rozmawiamy o tym, jak to zrobić – powiedział.

W ostatni dzień Forum przeprowadzono także debatę pt. „Polityk, czy dziennikarz. Kto ma większą władzę?”. Wzięli w niej udział przedstawiciele mediów: redaktor naczelny włoskiej gazety l’identità Alessio Postiglione; publicysta tygodnika Do Rzeczy Łukasz Warzecha oraz dziennikarz z Dziennika Gazety Prawnej Tomasz Żółciak, a także politycy: Krzysztof Gawkowski i Janusz Kowalski.

Reprezentanci mediów zwrócili uwagę na konwergencję medialną i fakt, że ze względu na jej istnienie dziennikarze wciąż są potrzebni. Tomasz Żółciak podkreślił, że relacja między nimi a politykami wciąż istnieje, a przede wszystkim ewoluuje.

Zdaniem Alessio Postiglione politycy mają obecnie większą władzę, ponieważ mogą samodzielnie wypowiedzieć się do ludzi, ale aspekt intelektualny wciąż leży po stronie dziennikarzy. Przy okazji przywołał przykłady nowych platform wymiany informacji, takich jak TikTok czy Instagram, które obecnie skupiają się przede wszystkim na obrazie i emocjach, a mniej na informacjach i słowach.

Czytaj też:

„Orły” Wprost: nagrodzone osobowości polskiej ochrony zdrowia. Nagrody wręczał minister Niedzielski