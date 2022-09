675 mln dol. pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jest zgoda Bidena

W czwartek w amerykańskiej bazie lotniczej w Ramstein w Niemczech rozpoczęło się piąte już spotkanie ministrów obrony blisko 40 państw, w tym Polski, w ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Na spotkaniu obecny jest także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, a przewodzi im sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Austin ogłosił, że prezydent Joe Biden zatwierdził pomoc wojskową dla Ukrainy o wartości675 mln dol.

Pakiet amerykańskiej pomocy dla Ukrainy obejmie m.in. amunicję do systemów artyleryjskich HIMARS, a także pojazdów i sprzętu indywidualnego dla żołnierzy.

W Ramstein ministrowie omawiają m.in. dalsze możliwości szkolenia wojskowych z Ukrainy oraz „wzmacnianie zdolności przemysłów zbrojeniowych (państw sojuszniczych) w perspektywie długookresowej”.

Andrzej Duda będzie rozmawiał z Bidenem o Ukrainie

W środę po południu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch poinformował dziennikarzy, że prezydent weźmie w czwartek udział w wideokonferencji z prezydentem USA Joe Bidenem i innymi liderami państw zachodu, wspierającymi Ukrainę.

– Spodziewamy się rozmów na temat tego, co dzieje się w tym momencie na Ukrainie. Prezydent Duda zapewne podkreśli jedną rzecz, która jest za każdym razem przez niego podkreślana, że w Polsce nie ma żadnego zmęczenia wojną i Ukrainą, i będziemy wspierać Ukrainę aż do ostatecznego zwycięstwa, aż rosyjskie wojska zostaną wyparte z terytorium Ukrainy. Do tego też zachęca swoich partnerów – powiedział.

We wtorek prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Afryce Zachodniej. W Nigerii, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Senegalu rozmawia m.in. o rosyjskiej propagandzie, głodzie wywołanym prze rosyjską blokadę zboża oraz tym, co zachód może zrobić, by kraje afrykańskie nie uzależniły się od Rosji.

